Теннисистка Стародубцева рассказала, как ее город пострадал от подрыва Каховской ГЭС

Юлия Стародубцева в Египте. Фото: instagram.com/starodubtseva_official/

Юная украинская теннисистка Юлия Стародубцева рассказала, что часть ее семьи до сих пор остается на временно оккупированной российскими войсками территории. Родственники спортсменки ждут украинскую армию в Новой Каховке.

Стародубцева в интервью "Большому теннису Украины" поделилась переживаниями о гуманитарной катастрофе в Херсонской области.

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Критическая ситуация в Новой Каховке

Стародубцева сумела связаться с близкими, которые остаются на временно оккупированной территории. С семьей девушки все в порядке. Но Юлия не смогла сдержать эмоции, рассказывая о ситуации в городе.

Спортсменка рассказала, что вода остановилась недалеко от дома ее дедушки и бабушки. Она поблагодарила всех, кто переживал о судьбе ее семьи и предлагал помощь.

"Не могу смириться с мыслью о том, что никогда не увижу город. Вода поглотила половину Новой Каховки. Очень много жертв. Это просто кошмар! Мне хочется вернуться назад, когда ничего этого не было.

Необходимо, чтобы люди понимали масштаб этой ситуации и всей войны. Пока продолжается наводнение, летают ракеты, чтобы люди не могли выбраться", — рассказала Юлия Стародубцева.

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