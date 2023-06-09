Тенісистка Стародубцева розповіла, як її місто постраждало від підриву Каховської ГЕС

Юлія Стародубцева у Єгипті. Фото: instagram.com/starodubtseva_official/

Юна українська тенісистка Юлія Стародубцева розповіла, що частина її родини досі залишається на тимчасово окупованій російськими військами території. Родичі спортсменки чекають на українську армію в Новій Каховці.

Стародубцева в інтерв'ю "Великому тенісу України" поділилася переживаннями про гуманітарну катастрофу в Херсонській області.

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Критична ситуація у Новій Каховці

Стародубцева зуміла зв'язатися із близькими, які залишаються на тимчасово окупованій території. З родиною дівчини все гаразд. Але Юлія не змогла стримати емоцій, розповідаючи про ситуацію у місті.

Спортсменка розповіла, що вода зупинилася недалеко від будинку її дідуся та бабусі. Вона подякувала всім, хто переживав про долю її сім'ї та пропонував допомогу.

"Не можу змиритися з думкою про те, що ніколи не побачу місто. Вода поглинула половину Нової Каховки. Дуже багато жертв. Це просто жах! Мені хочеться повернутися назад, коли нічого цього не було.

Необхідно, щоб люди розуміли масштаб цієї ситуації та всієї війни. Поки триває повінь, літають ракети, щоб люди не могли вибратися", — розповіла Юлія Стародубцева.

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