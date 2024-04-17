Терзич рассказал, как Боруссия сыграет с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов
"Боруссия" обыграла в Дортмунде "Атлетико" при невероятной поддержке болельщиков. Испанские футболисты сохраняли шансы на выход в полуфинал, но во втором тайме немецкая команда доминировала над соперником.
Эдин Терзич рассказал, чего ждет от полуфинала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Боруссия" проиграла "Атлетико" первый матч в Мадриде со счетом 1:2, но оказалась сильнее в Дортмунде. Финальный свисток зафиксировал победу "шмелей" со счетом 4:2.
Главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич поблагодарил болельщиков за поддержку, которой его команда была обеспечена на протяжение всего матча. Наставник признал, что дортмундцы столкнулись с трудностями в ответном поединке против "Атлетико", но благодаря характеру и силе воли сумели их преодолеть.
Что Терзич сказал о полуфинале с "ПСЖ"
"Боруссия" уже встречалась с парижанами в этом сезоне. На групповой стадии Лиги чемпионов немцы уступили во Франции (0:2), но сумели сыграть вничью дома (1:1). Терзич заявил, что "Боруссия" улучшила свою игру по сравнению с осенью прошлого года.
Тренер заверил, что Дортмунд сделает все для выхода в финал Лиги чемпионов. В последний раз "Боруссия" играла в 1/2 турнира 13 лет назад. Тогда ей удалось пробиться в решающий поединок, который тоже состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
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