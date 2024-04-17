Терзіч розповів, як Боруссія зіграє з ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів

Едін Терзіч із футболістами "Боруссії". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

"Боруссія" обіграла в Дортмунді "Атлетіко" за неймовірної підтримки вболівальників. Іспанські футболісти зберігали шанси на вихід до півфіналу, але у другому таймі німецька команда домінувала над суперником.

Едін Терзіч розповів, чого чекає від півфіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Боруссія" програла "Атлетіко" перший матч у Мадриді з рахунком 1:2, але виявилася сильнішою у Дортмунді. Фінальний свисток зафіксував перемогу "джмелів" із рахунком 4:2.

Головний тренер "Боруссії" Едін Терзіч подякував уболівальникам за підтримку, якою його команда була забезпечена протягом всього матчу. Наставник визнав, що дортмундці постали перед труднощами у поєдинку у відповідь проти "Атлетіко", але завдяки характеру та силі волі зуміли їх подолати.

Голкіпер Грегор Кобель вітає Маатсена з перемогою Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Що Терзіч сказав про півфінал із "ПСЖ"

"Боруссія" вже зустрічалася з парижанами цього сезону. На груповій стадії Ліги чемпіонів німці поступилися у Франції (0:2), але зуміли зіграти внічию вдома (1:1). Терзіч заявив, що "Боруссія" покращила свою гру порівняно з восени минулого року.

Тренер запевнив, що Дортмунд зробить все для виходу до фіналу Ліги чемпіонів. Востаннє "Боруссія" грала в 1/2 турніру 13 років тому. Тоді їй вдалося пробитися у вирішальний поєдинок, який також відбувся у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

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