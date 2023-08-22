Тевес возглавил "Индепендьенте": теперь собирается "украсть" футболиста из Украины

Карлос Тевес подписал контракт. Фото: "Индепендьенте"

Аргентинский "Индепендьенте" с поражения стартовал в чемпионате Аргентины. И сразу же объявил о назначении нового тренера.

Им стал легендарный футболист сборной Аргентины и "Манчестер Сити" Карлос Тевес, сообщила пресс-служба клуба.

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Как игрок Карлос долго не задерживался в одной команде. Самым примечательным был период карьеры в "Манчестер Сити", где он провел почти четыре года, провел 113 матчей, в которых забил 58 мячей. Всего за карьеру аргентинец в 606 матчах забил 251 мяч.

Новый тренер Карлос Тевес

39-летний специалист подписал контракт, о длительности которого не сообщается.

Для Тевеса "Индепендьенте" станет вторым местом работы после того как в 2022-м году он возглавлял "Росарио Сентраль" и уволился спустя четыре месяца из-за внутриполитических процессов в клубе.

Интересно, что в "Росарио Сентраль" Тевес не показал хорошего результата как тренер.

В "Индепендьенте" Тевес начал работу с требований о новых трансферах. Он стал инициатором возвращения полузащитника "Днепра-1" Доминго Бланко. Источники утверждают, что клуб уже договорился о контракте с игроком.

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