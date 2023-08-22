Тевес очолив "Індепендьєнте": тепер збирається "вкрасти" футболіста з України

Карлос Тевес підписав контракт. Фото: "Індепендієнт"

Аргентинський "Індепендьєнте" з поразки стартував у чемпіонаті Аргентини. І одразу ж оголосив про призначення нового тренера.

Ним став легендарний футболіст збірної Аргентини та "Манчестер Сіті" Карлос Тевес, повідомила пресслужба клубу.

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Як гравець, Карлос довго не затримувався в одній команді. Найпримітнішим був період кар'єри у "Манчестер Сіті", де він майже за чотири роки, провів 113 матчів, у яких забив 58 м'ячів. Усього за кар'єру аргентинець у 606 матчах забив 251 м'яч.

Новий тренер Карлос Тевес

39-річний фахівець підписав контракт, про тривалість якого не повідомляється.

Для Тевеса "Індепендьєнте" стане другим місцем роботи після того, як у 2022-му році він очолював "Росаріо Сентраль" і звільнився через чотири місяці через внутрішньополітичні процеси в клубі.

Цікаво, що у "Росаріо Сентраль" Тевес не показав хорошого результату як тренер.

В "Індепендієнте" Тевес розпочав роботу з вимог щодо нових трансферів. Він став ініціатором повернення півзахисника "Дніпра-1" Домінго Бланко. Джерела стверджують, що клуб уже домовився про контракт із гравцем.

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