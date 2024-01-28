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Топалов официально перешел из Шахтера в Колос

28 января 2024 14:57
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Агабекян Карен
редактор
Топалов официально перешел из Шахтера в Колос
Новичек "Колоса" Дмитрий Топалов. Фото: "Колос"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Кроме входящих трансферов донецкий "Шахтер" решил трудоустроить игроков, которые не входят в планы Марино Пушича. Одним из таких игроков стал вингер Дмитрий Топалов.

Футболист продолжит карьеру в "Колосе", о чем сообщила пресс-служба клуба из Ковалевки.

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Дмитрий Топалов после подписания контракта. Фото: "Колос"

Топалов уходит, но обязательно вернется

Как стало известно, Топалов уйдет в "Колос" на правах аренды до конца 2024 года. В новой команде футболист получит 70-й номер на футболке.

В нынешнем сезоне Топалов провел в составе "Шахтера" пять игр. Интересно, что сыграл в них 25-летний футболист на позиции левого защитника.

После прихода в команду главного тренера Марино Пушича футболист потерял шансы играть в составе команды.

Отметим, что после возвращения из аренды у Топалова по контракту с "Шахтером" останется еще полгода.

Кроме "Шахтера" Топалов с 2019 по 2022 год выступал за "Мариуполь", где до начала полномасштабного вторжения был лидером команды.

Из-за большой конкуренции на позиции вингеров на обеих флангах в "Шахтере" планируют трудоустроить Алексея Кащука и Ивана Петряка.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

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футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Колос
Дмитрий Топалов

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