Топалов официально перешел из Шахтера в Колос
Кроме входящих трансферов донецкий "Шахтер" решил трудоустроить игроков, которые не входят в планы Марино Пушича. Одним из таких игроков стал вингер Дмитрий Топалов.
Футболист продолжит карьеру в "Колосе", о чем сообщила пресс-служба клуба из Ковалевки.
Топалов уходит, но обязательно вернется
Как стало известно, Топалов уйдет в "Колос" на правах аренды до конца 2024 года. В новой команде футболист получит 70-й номер на футболке.
В нынешнем сезоне Топалов провел в составе "Шахтера" пять игр. Интересно, что сыграл в них 25-летний футболист на позиции левого защитника.
После прихода в команду главного тренера Марино Пушича футболист потерял шансы играть в составе команды.
Отметим, что после возвращения из аренды у Топалова по контракту с "Шахтером" останется еще полгода.
Кроме "Шахтера" Топалов с 2019 по 2022 год выступал за "Мариуполь", где до начала полномасштабного вторжения был лидером команды.
Из-за большой конкуренции на позиции вингеров на обеих флангах в "Шахтере" планируют трудоустроить Алексея Кащука и Ивана Петряка.
Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.
Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец.
"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.
Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.
"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.
Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.
Читайте Новини.LIVE!