Топалов официально перешел из Шахтера в Колос

Новичек "Колоса" Дмитрий Топалов. Фото: "Колос"

Кроме входящих трансферов донецкий "Шахтер" решил трудоустроить игроков, которые не входят в планы Марино Пушича. Одним из таких игроков стал вингер Дмитрий Топалов.

Футболист продолжит карьеру в "Колосе", о чем сообщила пресс-служба клуба из Ковалевки.

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Топалов уходит, но обязательно вернется

Как стало известно, Топалов уйдет в "Колос" на правах аренды до конца 2024 года. В новой команде футболист получит 70-й номер на футболке.

В нынешнем сезоне Топалов провел в составе "Шахтера" пять игр. Интересно, что сыграл в них 25-летний футболист на позиции левого защитника.

После прихода в команду главного тренера Марино Пушича футболист потерял шансы играть в составе команды.

Отметим, что после возвращения из аренды у Топалова по контракту с "Шахтером" останется еще полгода.

Кроме "Шахтера" Топалов с 2019 по 2022 год выступал за "Мариуполь", где до начала полномасштабного вторжения был лидером команды.

Из-за большой конкуренции на позиции вингеров на обеих флангах в "Шахтере" планируют трудоустроить Алексея Кащука и Ивана Петряка.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

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