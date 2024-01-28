В Турции назвали сумму для выкупа Конопли — больше не заплатят

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля. Фото: "Шахтер"

Правый защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля вскоре может сменить команду. Причина этого кроется как в заинтересованности других клубов, так и в потере места в стартовом составе.

Правда, есть нюансы, которые могут помешать перейти в турецкий "Трабзонспор", сообщил портал Sport.ua.

Читайте также:

Какие намерения у "Трабзонспора"

Источники сообщили, что "Трабзонспор" готов купить Коноплю у "Шахтера", но за сумму не более 2 миллионов евро. Донецкий же клуб хочет выручить за игрока 3-4 млн евро.

Также рассматривается вариант, когда "Трабзонспор" арендует Коноплю на вторую половину сезона с опцией или обязательным правом выкупа.

Конопля после травм потерял место в стартовом составе клуба. Тренерский штаб предпочитает наигрывать на правом фланге защиты грузина Георгия Гочолеишвили.

В текущем сезоне у Ефима 14 матчей и одна результативная передача.

Отметим, что контракт Конопли с "Шахтером" действует до 30 сентября 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 4 млн евро.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец.

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.