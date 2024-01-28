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В Турции назвали сумму для выкупа Конопли — больше не заплатят

28 января 2024 13:32
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Агабекян Карен
редактор
В Турции назвали сумму для выкупа Конопли — больше не заплатят
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Правый защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля вскоре может сменить команду. Причина этого кроется как в заинтересованности других клубов, так и в потере места в стартовом составе.

Правда, есть нюансы, которые могут помешать перейти в турецкий "Трабзонспор", сообщил портал Sport.ua.

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Источники сообщили, что "Трабзонспор" готов купить Коноплю у "Шахтера", но за сумму не более 2 миллионов евро. Донецкий же клуб хочет выручить за игрока 3-4 млн евро.

Также рассматривается вариант, когда "Трабзонспор" арендует Коноплю на вторую половину сезона с опцией или обязательным правом выкупа.

Конопля после травм потерял место в стартовом составе клуба. Тренерский штаб предпочитает наигрывать на правом фланге защиты грузина Георгия Гочолеишвили.

В текущем сезоне у Ефима 14 матчей и одна результативная передача.

Отметим, что контракт Конопли с "Шахтером" действует до 30 сентября 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 4 млн евро.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

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футбол
ФК Шахтер
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Ефим Конопля

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