У Туреччині назвали суму для викупу Коноплі — більше не заплатять
Правий захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля невдовзі може змінити команду. Причина цього криється як у зацікавленості інших клубів, так і в утраті місця у стартовому складі.
Щоправда, є нюанси, які можуть перешкодити перейти до турецького "Трабзонспору", повідомив портал Sport.ua.
Які наміри у "Трабзонспору"
Джерела повідомили, що "Трабзонспор" готовий купити Коноплю у "Шахтаря", але за суму не більше ніж 2 мільйони євро. Донецький клуб хоче виручити за гравця 3-4 млн євро.
Також розглядається варіант, коли "Трабзонспор" орендує Коноплю на другу половину сезону з опцією чи обов'язковим правом викупу.
Конопля після травм втратив місце у стартовому складі клубу. Тренерський штаб вважає за краще награвати на правому фланзі захисту грузина Георгія Гочолеішвілі.
Цього сезону в Юхима 14 матчів та одна результативна передача.
Зазначимо, що контракт Коноплі із "Шахтарем" чинний до 30 вересня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 4 млн євро.
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