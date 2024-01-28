У Туреччині назвали суму для викупу Коноплі — більше не заплатять

Захисник "Шахтаря" Юхим Конопля. Фото: "Шахтар"

Правий захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля невдовзі може змінити команду. Причина цього криється як у зацікавленості інших клубів, так і в утраті місця у стартовому складі.

Щоправда, є нюанси, які можуть перешкодити перейти до турецького "Трабзонспору", повідомив портал Sport.ua.

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Джерела повідомили, що "Трабзонспор" готовий купити Коноплю у "Шахтаря", але за суму не більше ніж 2 мільйони євро. Донецький клуб хоче виручити за гравця 3-4 млн євро.

Також розглядається варіант, коли "Трабзонспор" орендує Коноплю на другу половину сезону з опцією чи обов'язковим правом викупу.

Конопля після травм втратив місце у стартовому складі клубу. Тренерський штаб вважає за краще награвати на правому фланзі захисту грузина Георгія Гочолеішвілі.

Цього сезону в Юхима 14 матчів та одна результативна передача.

Зазначимо, що контракт Коноплі із "Шахтарем" чинний до 30 вересня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 4 млн євро.

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