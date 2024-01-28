Топалов офіційно перейшов із Шахтаря до Колосу
Крім вхідних трансферів, донецький "Шахтар" вирішив працевлаштувати гравців, які не входять до планів Маріно Пушича. Одним із таких гравців став вінгер Дмитро Топалов.
Футболіст продовжить кар'єру у "Колосі", про що повідомила пресслужба клубу з Ковалівки.
Топалов йде, але обов'язково повернеться
Як стало відомо, Топалов піде у "Колос" на правах оренди до кінця 2024 року. У новій команді футболіст отримає 70 номер на футболці.
Нинішнього сезону Топалов провів у складі "Шахтаря" п'ять ігор. Цікаво, що зіграв у них 25-річний футболіст на позиції лівого захисника.
Після приходу до команди головного тренера Маріно Пушича футболіст втратив шанси грати у складі команди.
Зазначимо, що після повернення з оренди у Топалова за контрактом із "Шахтарем" залишиться ще півроку.
Окрім "Шахтаря" Топалов з 2019 до 2022 року виступав за "Маріуполь", де до початку повномасштабного вторгнення був лідером команди.
Через велику конкуренцію на позиції вінгерів на обох флангах у "Шахтарі" планують працевлаштувати Олексія Кащука та Івана Петряка.
Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.
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