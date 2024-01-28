Топалов офіційно перейшов із Шахтаря до Колосу

Новачок "Колоса" Дмитро Топалов. Фото: "Колос"

Крім вхідних трансферів, донецький "Шахтар" вирішив працевлаштувати гравців, які не входять до планів Маріно Пушича. Одним із таких гравців став вінгер Дмитро Топалов.

Футболіст продовжить кар'єру у "Колосі", про що повідомила пресслужба клубу з Ковалівки.

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Топалов йде, але обов'язково повернеться

Як стало відомо, Топалов піде у "Колос" на правах оренди до кінця 2024 року. У новій команді футболіст отримає 70 номер на футболці.

Нинішнього сезону Топалов провів у складі "Шахтаря" п'ять ігор. Цікаво, що зіграв у них 25-річний футболіст на позиції лівого захисника.

Після приходу до команди головного тренера Маріно Пушича футболіст втратив шанси грати у складі команди.

Зазначимо, що після повернення з оренди у Топалова за контрактом із "Шахтарем" залишиться ще півроку.

Окрім "Шахтаря" Топалов з 2019 до 2022 року виступав за "Маріуполь", де до початку повномасштабного вторгнення був лідером команди.

Через велику конкуренцію на позиції вінгерів на обох флангах у "Шахтарі" планують працевлаштувати Олексія Кащука та Івана Петряка.

Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

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