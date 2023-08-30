"Тоттенхэм" нашел замену Кейну: в Лондон приедет звезда "Барселоны"
Тренерский штаб английского "Тоттенхэма" выбрал приоритетную трансферную цель на позицию форварда. Ею стал молодой футболист "Барселоны" Ансу Фати.
Клубы уже ведут переговоры относительно переезда игрока в Лондон, сообщает Mundo Deportivo.
"Барселона" не хотела продавать Ансу Фати, но сам футболист принял решение сменить клуб. 20-летний форвард был готов остаться только при гарантии, что будет стабильно выходить на поле в стартовом составе, однако тренерский штаб не сумел этого пообещать.
Трансфер Фати
"Тоттенхэм" хочет взять нападающего в аренду с правом выкупа. "Барселона" уже готова согласиться с таким вариантом, но требует, чтобы лондонцы самостоятельно платили зарплату Ансу Фати.
Также на воспитанника "Барселоны" претендует "Челси". Маурисио Почеттино ждет, к чему приведут переговоры "Тоттенхэма" с каталонцами. В случае если клубы не достигнут взаимопонимания, "Челси" сделает "Барселоне" предложение по игроку.
В сезоне 2023/2024 Ансу Фати забил семь голов и сделал три результативные передачи в рамках чемпионата Испании.
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