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"Тоттенхэм" нашел замену Кейну: в Лондон приедет звезда "Барселоны"

30 августа 2023 14:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Тоттенхэм" нашел замену Кейну: в Лондон приедет звезда "Барселоны"
"Барселона" празднует победу в Кубке Гампера. Фото: REUTERS/Nacho Doce
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб английского "Тоттенхэма" выбрал приоритетную трансферную цель на позицию форварда. Ею стал молодой футболист "Барселоны" Ансу Фати.

Клубы уже ведут переговоры относительно переезда игрока в Лондон, сообщает Mundo Deportivo.

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"Барселона" не хотела продавать Ансу Фати, но сам футболист принял решение сменить клуб. 20-летний форвард был готов остаться только при гарантии, что будет стабильно выходить на поле в стартовом составе, однако тренерский штаб не сумел этого пообещать. 

Трансфер Фати 

"Тоттенхэм" хочет взять нападающего в аренду с правом выкупа. "Барселона" уже готова согласиться с таким вариантом, но требует, чтобы лондонцы самостоятельно платили зарплату Ансу Фати. 

Ансу Фати
Ансу Фати забил гол. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Также на воспитанника "Барселоны" претендует "Челси". Маурисио Почеттино ждет, к чему приведут переговоры "Тоттенхэма" с каталонцами. В случае если клубы не достигнут взаимопонимания, "Челси" сделает "Барселоне" предложение по игроку. 

В сезоне 2023/2024 Ансу Фати забил семь голов и сделал три результативные передачи в рамках чемпионата Испании. 

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