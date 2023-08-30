"Тоттенгем" знайшов заміну Кейну: до Лондона приїде зірка "Барселони"

"Барселона" святкує перемогу у Кубку Гампера. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Тренерський штаб англійського "Тоттенгема" вибрав пріоритетну трансферну мету на позицію форварда. Нею став молодий футболіст "Барселони" Ансу Фаті.

Клуби вже ведуть переговори щодо переїзду гравця до Лондона, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Барселона" не хотіла продавати Ансу Фаті, але сам футболіст вирішив змінити клуб. 20-річний форвард був готовий залишитися лише за гарантії, що стабільно виходитиме на поле у стартовому складі, проте тренерський штаб не зумів цього пообіцяти.

Трансфер Фаті

"Тоттенгем" хоче взяти нападника в оренду з правом викупу. "Барселона" вже готова погодитись з таким варіантом, але вимагає, щоб лондонці самостійно платили зарплату Ансу Фаті.

Ансу Фаті забив гол. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Також на вихованця "Барселони" претендує "Челсі". Маурісіо Почеттіно чекає, до чого приведуть переговори "Тоттенгема" з каталонцями. У випадку якщо клуби не досягнуть порозуміння, "Челсі" зробить "Барселоні" пропозицію щодо гравця.

У сезоні 2023/2024 Ансу Фаті забив сім голів і зробив три результативні передачі в рамках чемпіонату Іспанії.

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