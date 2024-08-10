Иман Хелиф победила на Олимпиаде-2024, несмотря обвинения в том, что она мужчина

Иман Хелиф с золотой медалью. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2024 в Париже завершились последние финалы в боксе. Впервые самое большое внимание было привлечено к одному из женских дивизионов.

В весе до 66 кг Иман Хелиф из Алжира встретилась и китаянкой Ян Лю, сообщил портал Новини.LIVE.

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Иман Хелиф победила Ян Лю. Фото: Reuters

Хелиф победила несмотря на критику

Одной из самых обсуждаемых тем на Олимпийских играх в Париже стал пол Иман Хелиф, которую открыто обвинили в том, что она трансгендер.

Впервые о половой принадлежности алжирки начали говорить еще в 2023 году во время чемпионата мира по боксу IBA. Девушку дисквалифицировали из-за проваленного теста на тестостерон — у нее показатель был как у мужчины.

Фанаты Иман Хелиф празднуют ее победу. Фото: Reuters

В МОК заявили, что IBA приняло решение по Хелиф с нарушениями и поэтому допустили спортсменку к турниру. Решение по Иман вызвало недовольство у большинства людей из мира бокса.

Скандал также повлиял на соперниц Хелиф, которые считали, что бьются с мужчиной. Они психологически проигрывали еще до стартового гонга.

В финале против действующей чемпионки Ян Лю Иман использовала свои габариты, что принесло ей победу со счетом 5:0 над более техничной и умелой соперницей.

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