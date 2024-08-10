Іман Хеліф перемогла на Олімпіаді-2024, незважаючи на звинувачення в тому, що вона чоловік

Іман Хеліф з золотою медаллю. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі завершилися останні фінали у боксі. Вперше найбільшу увагу було привернуто до одного з жіночих дивізіонів.

У вазі до 66 кг Іман Хеліф із Алжиру зустрілася і китаянкою Ян Лю, повідомив портал Новини.LIVE.

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Іман Хеліф перемогла Ян Лю. Фото: Reuters

Хеліф перемогла попри критику

Однією з обговорюваних тем на Олімпійських іграх у Парижі стала стать Іман Хеліф, яку відкрито звинуватили в тому, що вона трансгендер.

Вперше про статеву приналежність алжирки почали говорити ще 2023 року під час чемпіонату світу з боксу IBA. Дівчину дискваліфікували через провалений тест на тестостерон — у неї показник був як у чоловіка.

Фанати Іман Хеліф святкують її перемогу. Фото: Reuters

У МОК заявили, що IBA ухвалила рішення щодо Хеліф з порушеннями і тому допустили спортсменку до турніру. Рішення щодо Іман викликало невдоволення у більшості людей зі світу боксу.

Скандал також вплинув на суперниць Хеліф, які вважали, що б'ються із чоловіком. Вони психологічно програвали ще до стартового гонгу.

У фіналі проти чинної чемпіонки Ян Лю Іман використала свої габарити, що принесло їй перемогу з рахунком 5:0 над більш технічною та вмілою суперницею.

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