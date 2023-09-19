Тренер "Порту" рассказал о плане на игру с "Шахтером"

Сержиу Консейсау благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/fcporto/

Во вторник, 19 сентября, португальский "Порту" сыграет в гостях против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Главный тренер "драконов" заявил, что его команда уже знает, как противостоять "горнякам".

Сержиу Консейсау надеется на победу "Порту" в Гамбурге, сообщает A Bola.

Читайте также:

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" примет в Гамбурге "Порту". Прямая онлайн трансляция матча будет доступна на портале Новини.LIVE. Вице-чемпионы Португалии являются фаворитами поединка, но главный тренер "драконов" Сержиу Консейсау заверил, что нельзя недооценивать "горняков".

Футболисты "Порту" на разминке. Фото: instagram.com/fcporto/

Как "Порту" собирается победить "Шахтер"

Наставник португальской команды напомнил о том, что в прошлом сезоне украинцы хорошо играли в Лиге чемпионов и даже отобрали очки у мадридского "Реала". Сержиу Консейсау вспомнил о Михаиле Мудрике и выделил в нынешнем составе "Шахтера" Георгия Судакова.

"В этой команде немало игроков, которые постоянно играют за сборную Украины. И они делают это хорошо. "Шахтер" — это молодые игроки, которые хорошо понимают друг друга, сильны в комбинационном футболе и любят атаковать.

"Порту" необходимо продемонстрировать свой лучший футбол, чтобы набрать очки в Гамбурге. Мы знаем, как наиболее эффективно противостоять этому сопернику. План на игру уже готов. Все остальное можно будет увидеть на поле", — рассказал Сержиу Консейсау.

Напомним, Мудрик может перейти в один из немецких клубов: когда это произойдет.

"Порту" — "Шахтер": где смотреть матч онлайн в хорошем качестве.

Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба.

Ибрагимович хочет вернуться в "Милан".

Йоахим Лев возвращается к тренерской работе: какую команду он возглавит.

Пихаленок назвал проблему "Днепра-1" после прихода Максимова.