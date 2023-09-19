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Тренер "Порту" рассказал о плане на игру с "Шахтером"

19 сентября 2023 15:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер "Порту" рассказал о плане на игру с "Шахтером"
Сержиу Консейсау благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/fcporto/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во вторник, 19 сентября, португальский "Порту" сыграет в гостях против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Главный тренер "драконов" заявил, что его команда уже знает, как противостоять "горнякам". 

Сержиу Консейсау надеется на победу "Порту" в Гамбурге, сообщает A Bola

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В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" примет в Гамбурге "Порту". Прямая онлайн трансляция матча будет доступна на портале Новини.LIVE. Вице-чемпионы Португалии являются фаворитами поединка, но главный тренер "драконов" Сержиу Консейсау заверил, что нельзя недооценивать "горняков". 

Порту
Футболисты "Порту" на разминке. Фото: instagram.com/fcporto/

Как "Порту" собирается победить "Шахтер" 

Наставник португальской команды напомнил о том, что в прошлом сезоне украинцы хорошо играли в Лиге чемпионов и даже отобрали очки у мадридского "Реала". Сержиу Консейсау вспомнил о Михаиле Мудрике и выделил в нынешнем составе "Шахтера" Георгия Судакова. 

"В этой команде немало игроков, которые постоянно играют за сборную Украины. И они делают это хорошо. "Шахтер" — это молодые игроки, которые хорошо понимают друг друга, сильны в комбинационном футболе и любят атаковать. 

"Порту" необходимо продемонстрировать свой лучший футбол, чтобы набрать очки в Гамбурге. Мы знаем, как наиболее эффективно противостоять этому сопернику. План на игру уже готов. Все остальное можно будет увидеть на поле", — рассказал Сержиу Консейсау. 

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