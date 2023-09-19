Тренер "Порту" розповів про план на гру із "Шахтарем"

Сержиу Консейсау дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/fcporto/

У вівторок, 19 вересня, португальський "Порту" зіграє в гостях проти донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Головний тренер "драконів" заявив, що його команда вже знає, як протистояти "гірникам".

Сержиу Консейсау сподівається на перемогу "Порту" у Гамбурзі, повідомляє A Bola.

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У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" прийме у Гамбурзі "Порту". Пряма онлайн трансляція матчу буде доступна на порталі Новини.LIVE. Віцечемпіони Португалії є фаворитами поєдинку, але головний тренер "драконів" Сержиу Консейсау запевнив, що не можна недооцінювати "гірників".

Футболісти Порту на розминці. Фото: instagram.com/fcporto/

Як "Порту" збирається перемогти "Шахтар"

Наставник португальської команди нагадав, що минулого сезону українці добре грали в Лізі чемпіонів і навіть відібрали очки у мадридського "Реала". Сержиу Консейсау згадав про Михайла Мудрика та виділив у нинішньому складі "Шахтаря" Георгія Судакова.

"У цій команді чимало гравців, які постійно грають за збірну України. І вони роблять це добре. "Шахтар" — це молоді гравці, які добре розуміють один одного, сильні у комбінаційному футболі та люблять атакувати.

"Порту" необхідно продемонструвати свій найкращий футбол, щоб набрати очки у Гамбурзі. Ми знаємо, як найефективніше протистояти цьому супернику. План на гру вже готовий. Решту можна буде побачити на полі", - розповів Сержиу Консейсау.

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