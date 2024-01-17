Тренер Цыганкова и Довбика летом возглавит суперклуб
Каталонская "Жирона", сотворив чудо в текущем сезоне чемпионата Испании, летом может остаться без главного тренера. Его попытается переманить топовый клуб.
По информации журналиста Франсуа Галлардо, Мичел Санчес далеко не уедет.
"Жирона" в чемпионате Испании на текущий момент идет на второй позиции, уступая мадридскому "Реалу" всего в два очка.
Мичела уже начали изучать
По информации источника, каталонская "Барселона" начала изучение кандидатуры Мичела, поскольку команда играет нестабильно, и главный тренер Хави Эрнандес вскоре может быть уволен.
Галлардо уверен, что летом Мичел возглавит "Барселону". На текущий момент известно, что Санчес трижды встречался с руководством клуба и сейчас переговоры на продвинутой стадии.
Отметим, что также в кандидатуре Мичела заинтересован "Ньюкасл", где под угрозой увольнения Эдди Хау.
Ранее Мичел в Испании тренировал "Райо Вальекано" и "Уэску".
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