Тренер Цыганкова и Довбика летом возглавит суперклуб

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес. Фото: REUTERS/Albert Gea

Каталонская "Жирона", сотворив чудо в текущем сезоне чемпионата Испании, летом может остаться без главного тренера. Его попытается переманить топовый клуб.

По информации журналиста Франсуа Галлардо, Мичел Санчес далеко не уедет.

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"Жирона" в чемпионате Испании на текущий момент идет на второй позиции, уступая мадридскому "Реалу" всего в два очка.

Мичел Санчес и Хави Эрнандес. Фото: REUTERS/Albert Gea

Мичела уже начали изучать

По информации источника, каталонская "Барселона" начала изучение кандидатуры Мичела, поскольку команда играет нестабильно, и главный тренер Хави Эрнандес вскоре может быть уволен.

Галлардо уверен, что летом Мичел возглавит "Барселону". На текущий момент известно, что Санчес трижды встречался с руководством клуба и сейчас переговоры на продвинутой стадии.

Отметим, что также в кандидатуре Мичела заинтересован "Ньюкасл", где под угрозой увольнения Эдди Хау.

Ранее Мичел в Испании тренировал "Райо Вальекано" и "Уэску".

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