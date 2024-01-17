Тренер Циганкова та Довбика влітку очолить суперклуб

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес. Фото: REUTERS/Albert Gea

Каталонська "Жирона", створивши диво цього сезону чемпіонату Іспанії, влітку може залишитися без головного тренера. Його спробує переманити топовий клуб.

За інформацією журналіста Франсуа Галлардо, Мічел Санчес далеко не поїде.

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Мічел Санчес та Хаві Ернандес. Фото: REUTERS/Albert Gea

Мічела вже почали вивчати

За інформацією джерела, каталонська "Барселона" розпочала вивчення кандидатури Мічела, оскільки команда грає нестабільно, і головного тренера Хаві Ернандеса незабаром можуть звільнити.

Галлардо впевнений, що влітку Мічел очолить "Барселону". На даний момент відомо, що Санчес тричі зустрічався з керівництвом клубу і зараз переговори на просунутій стадії.

Зазначимо, що також у кандидатурі Мічела зацікавлений Ньюкасл, де під загрозою звільнення Едді Хау.

Раніше Мічел в Іспанії тренував "Райо Вальєкано" та "Уеску".

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