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Тренер Циганкова та Довбика влітку очолить суперклуб

17 січня 2024 12:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренер Циганкова та Довбика влітку очолить суперклуб
Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Жирона", створивши диво цього сезону чемпіонату Іспанії, влітку може залишитися без головного тренера. Його спробує переманити топовий клуб.

За інформацією журналіста Франсуа Галлардо, Мічел Санчес далеко не поїде.

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"Жирона" у чемпіонаті Іспанії на цю мить йде на другій позиції, поступаючись мадридському "Реалу" лише двома очками.

Мічел Санчес та Хаві Ернандес
Мічел Санчес та Хаві Ернандес. Фото: REUTERS/Albert Gea

Мічела вже почали вивчати

За інформацією джерела, каталонська "Барселона" розпочала вивчення кандидатури Мічела, оскільки команда грає нестабільно, і головного тренера Хаві Ернандеса незабаром можуть звільнити.

Галлардо впевнений, що влітку Мічел очолить "Барселону". На даний момент відомо, що Санчес тричі зустрічався з керівництвом клубу і зараз переговори на просунутій стадії.

Зазначимо, що також у кандидатурі Мічела зацікавлений Ньюкасл, де під загрозою звільнення Едді Хау.

Раніше Мічел в Іспанії тренував "Райо Вальєкано" та "Уеску".

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футбол
Барселона
Хаві Ернандес
Жирона
Мічел Санчес

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