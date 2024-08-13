Руслан Ротань покинул пост главного тренера Олимпийской сборной Украины

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня. Фото: УАФ

Олимпийская сборная U-23 осталась без главного тренера. Руслан Ротань покинул пост после Парижа-2023.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

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Руслан Ротань. Фото: УАФ

Ротань покинул сборную Украины

В УАФ сообщили, что у Ротаня и его тренерского штаба завершился контракт с УАФ на должность главного тренера Олимпийской сборной Украины.

Глава УАФ Андрей Шевченко поблагодарил Ротаня за плодотворную работу, которая продолжается с 2018 года.

Шевченко отметил, что команда Ротаня успешно готовила кадры для первой сборной и достигала высоких спортивных результатов, таких как выход в полуфинал чемпионата Европы U-21 и участие в Олимпийских играх в Париже.

"Уверен — тренерский опыт Руслана Ротаня и его штаба еще принесет немало пользы украинскому футболу", — сказал президент УАФ.

В УАФ также отметили, что сборные Украины под руководством Ротаня сыграли 58 матчей — 47 с командой U-21 и 11 с U-23. Также специалист в матче с Англией исполнял обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

Также в УАФ отметили, что 15 подопечных Ротаня дебютировали в национальной команде.

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