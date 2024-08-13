Руслан Ротань залишив посаду головного тренера Олімпійської збірної України

Молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня. Фото: УАФ

Олімпійська збірна України U-23 залишилась без головного тренера. Руслан Ротань залишив посаду після Парижа-2023.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

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В УАФ повідомили, що у Ротаня та його тренерського штабу завершився контракт з УАФ на посаді головного тренера Олімпійської збірної України.

Глава УАФ Андрій Шевченко подякував Ротаню за плідну роботу, яка триває з 2018 року.

Шевченко відзначив, що команда Ротаня успішно готувала кадри для першої збірної та досягала високих спортивних результатів, такі, як вихід у півфінал чемпіонату Європи U-21 та участь в Олімпійських іграх в Парижі.

"Впевнений — тренерський досвід Руслана Ротаня та його штабу ще принесе чимало користі українському футболу", — сказав президент УАФ.

В УАФ також відзначили, що збірні України за керівництва Ротаня 58 матчів — 47 з командою U-21 та 11 з U-23. Також спеціаліст в матчі з Англією виконував обов’язки головного тренера національної збірної України.

Також в УАФ відзначили, що 15 підопічних Ротаня дебютували в національній команді.

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