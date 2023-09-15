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Трубин дебютирует в основе "Бенфики": когда это произойдет

15 сентября 2023 12:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин дебютирует в основе "Бенфики": когда это произойдет
Трубин и Мудрик в сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может сыграть свой первый официальный матч в составе "Бенфики". Португальская команда готовится к очередному поединку в национальном первенстве. 

Трубин пока не сыграл ни минуты в стартовом составе "орлов", сообщает A Bola

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В пятом туре чемпионата Португалии по футболу может состояться событие, которого ждут многие украинские болельщики. Вратарь Анатолий Трубин может впервые выйти на поле в основном составе лиссабонской команды.

Дебют Трубина в "Бенфике" 

Подопечные Рогера Шмидта сыграют на выезде против скромной "Визелы". Главный тренер "орлов" хочет проверить в деле украинского голкипера. 22-летний Анатолий Трубин с удвоенной энергией готовится к этому поединку. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин дает автографы. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Матч Примейры "Визела" — "Бенфика" состоится 16 сентября. Конкурент украинца, 21-летний Самуэль Соареш, получит возможность отдохнуть. Шмидт считает, что Трубину необходим игровой тонус. Тренер пока не решил, кто будет основным голкипером "Бенфики". 

Анатолий Трубин в августе подписал соглашение с лиссабонским клубом. "Шахтер" получил за своего воспитанника десять миллионов евро. Еще один миллион донецкому клубу гарантировано в качестве бонуса.

После четырех туров "Бенфика" идет на четвертом месте в Примейре. В активе команды Рогера Шмидта три победы и одно поражение. 

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