Трубин дебютирует в основе "Бенфики": когда это произойдет

Трубин и Мудрик в сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может сыграть свой первый официальный матч в составе "Бенфики". Португальская команда готовится к очередному поединку в национальном первенстве.

Трубин пока не сыграл ни минуты в стартовом составе "орлов", сообщает A Bola.

Читайте также:

В пятом туре чемпионата Португалии по футболу может состояться событие, которого ждут многие украинские болельщики. Вратарь Анатолий Трубин может впервые выйти на поле в основном составе лиссабонской команды.

Дебют Трубина в "Бенфике"

Подопечные Рогера Шмидта сыграют на выезде против скромной "Визелы". Главный тренер "орлов" хочет проверить в деле украинского голкипера. 22-летний Анатолий Трубин с удвоенной энергией готовится к этому поединку.

Анатолий Трубин дает автографы. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Матч Примейры "Визела" — "Бенфика" состоится 16 сентября. Конкурент украинца, 21-летний Самуэль Соареш, получит возможность отдохнуть. Шмидт считает, что Трубину необходим игровой тонус. Тренер пока не решил, кто будет основным голкипером "Бенфики".

Анатолий Трубин в августе подписал соглашение с лиссабонским клубом. "Шахтер" получил за своего воспитанника десять миллионов евро. Еще один миллион донецкому клубу гарантировано в качестве бонуса.

После четырех туров "Бенфика" идет на четвертом месте в Примейре. В активе команды Рогера Шмидта три победы и одно поражение.

Напомним, Шапаренко ждут в Германии: известны условия трансфера.

Цыганков может уйти из "Жироны": игроком заинтересовался топклуб.

Тимощук впервые ответил на обвинения в предательстве Украины: что он сказал.

Лунин стал худшим игроком "Реала" по важному показателю: детали.

Игрок "Зари" рассказал правду про увольнение Лалатовича.

Румынские ультрас посягнули на территорию Украины.