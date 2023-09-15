Трубін дебютує в основі "Бенфіки": коли це станеться

Трубін та Мудрик у збірній України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може зіграти свій перший офіційний матч у складі "Бенфіки". Португальська команда готується до чергового поєдинку у національній першості.

Трубін поки не зіграв жодної хвилини у стартовому складі "орлів", повідомляє A Bola.

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У п'ятому турі чемпіонату Португалії з футболу може відбутися подія, на яку чекають багато українських вболівальників. Воротар Анатолій Трубін може вперше вийти на поле в основному складі лісабонської команди.

Дебют Трубіна в "Бенфіці"

Підопічні Рогера Шмідта зіграють на виїзді проти скромної "Візели". Головний тренер "орлів" хоче перевірити у справі українського голкіпера. 22-річний Анатолій Трубін із подвоєною енергією готується до цього поєдинку.

Анатолій Трубін дає автографи. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Матч Прімейри "Візела" — "Бенфіка" відбудеться 16 вересня. Конкурент українця, 21-річний Самуель Соареш, матиме можливість відпочити. Шмідт вважає, що Трубіну необхідний ігровий тонус. Тренер поки що не вирішив, хто буде основним голкіпером "Бенфіки".

Анатолій Трубін у серпні підписав угоду з Лісабонським клубом. "Шахтар" отримав за свого вихованця десять мільйонів євро. Ще один мільйон донецькому клубу гарантовано як бонус.

Після чотирьох турів "Бенфіка" йде на четвертому місці у Прімейри. В активі команди Рогера Шмідта три перемоги та одна поразка.

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