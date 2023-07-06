Трубин не считает, что испанцы показали что-то экстраординарное: "Это скорее Украина проиграла"
Сборная Украины в полуфинале Чемпионата Европы-2023 уступила сборной Испании со счетом 1:5. Это поражение стало последним матчем команды Руслана Ротаня на турнире.
После матча в эфире "Суспільного" о поражении высказался вратарь команды Анатолий Трубин.
По ходу турнира сборная Украины заняла второе место в своей отборочной группе, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей все тем же испанцам. В четвертьфинале украинцы победили фаворитов турнира команду Франции.
Не Испания выиграла, а проиграла Украина
Трубин после матча допустил, что получили такое болезненное поражение из-за плохого настроя. Об усталости, на которой обращал главный тренер Руслан Ротань, Анатолий не захотел говорить.
"Все сложилось в одну кучу. Я не буду говорить, что это из-за усталости. Может, где-то мы неправильно настроили себя, поэтому было тяжело. Для меня самое большое разочарование, что мы заканчиваем свой путь на Евро таким счетом и такой игрой.
Эта команда, этот коллектив заслуживает большего. То, как мы начинали с первого дня и пришли к этому... Конечно, хотелось бы как-нибудь переиграть, но это будет для нас такой урок, что нужно еще больше работать" , — сказал Трубин.
По словам голкипера, в этом матче не Испания выиграла, а проиграла Украина, допускавшая индивидуальные ошибки.
"Это не то, чтобы Испания выиграла, скорее Украина проиграла. Ошибки индивидуальные, командные. Я также могу выделить голкипера испанцев, у нас было несколько хороших шансов, но он был на высоте", — отметил Трубин.
Также Анатолий поблагодарил болельщиков, которые верили в команду и поддерживали ее.
"Благодарю наших болельщиков, что они в нас верили. К сожалению, мы сегодня не смогли, но мы вернемся сильнее и будем радовать своей игрой" , — добавил голкипер.
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