Трубін не вважає, що іспанці показали щось екстраординарне: "Це скоріш Україна програла"
Збірна України у півфіналі Чемпіонату Європи-2023 поступилася збірній Іспанії з рахунком 1:5. Ця поразка стала останнім матчем команди Руслана Ротаня на турнірі.
Після матчу в ефірі "Суспільного" про поразку висловився воротар команди Анатолій Трубін.
По ходу турніру збірна України посіла друге місце у своїй відбірковій групі, поступившись за різницею забитих та пропущених м’ячів все тим же іспанцям. У чвертьфіналі українці перемогли фаворитів турніру команду Франції.
Не Іспанія виграла, а програла Україна
Трубін після матчу допустив, що отримали таку болючу поразку через погане налаштування. Про втому, на якій звертав головний тренер Руслан Ротань Анатолій не захотів говорити.
"Все склалося в одну купу. Я не буду казати, що це через втому. Може десь ми неправильно налаштували себе, тому було важко. Для мене найбільше розчарування, що ми закінчуємо свій шлях на Євро таким рахунком і такою грою.
Ця команда, цей колектив заслуговує більшого. Те, як ми розпочинали з першого дня і прийшли до цього... Звісно хотілося б якось переграти, але це буде для нас такий урок, що потрібно ще більше працювати", — сказав Трубін.
За словами голкіпера, в цьому матчі не Іспанія виграла, а програла Україна, яка допускала індивідуальні помилки.
"Це не те щоб Іспанія виграла, скоріш Україна програла. Помилки індивідуальні, командні. Я також можу виділити голкіпера іспанців, у нас було декілька хороших шансів, але він був на висоті", — зазначив Трубін.
Також Анатолій подякував уболівальникам, які вірили в команду та підтримували її.
"Дякую нашим вболівальникам, що вони в нас вірили. На жаль, ми сьогодні не змогли, але ми повернемося сильнішими і будемо радувати своєю грою", — додав голкіпер.
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