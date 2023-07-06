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Трубін не вважає, що іспанці показали щось екстраординарне: "Це скоріш Україна програла"

6 липня 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Трубін не вважає, що іспанці показали щось екстраординарне: "Це скоріш Україна програла"
Анатолій Трубін. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України у півфіналі Чемпіонату Європи-2023 поступилася збірній Іспанії з рахунком 1:5. Ця поразка стала останнім матчем команди Руслана Ротаня на турнірі.

Після матчу в ефірі "Суспільного" про поразку висловився воротар команди Анатолій Трубін.

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По ходу турніру збірна України посіла друге місце у своїй відбірковій групі, поступившись за різницею забитих та пропущених м’ячів все тим же іспанцям. У чвертьфіналі українці перемогли фаворитів турніру команду Франції.

Іспанці перемогли Україну 5:1. Фото: УЄФА

Не Іспанія виграла, а програла Україна

Трубін після матчу допустив, що отримали таку болючу поразку через погане налаштування. Про втому, на якій звертав головний тренер Руслан Ротань Анатолій не захотів говорити.

"Все склалося в одну купу. Я не буду казати, що це через втому. Може десь ми неправильно налаштували себе, тому було важко. Для мене найбільше розчарування, що ми закінчуємо свій шлях на Євро таким рахунком і такою грою.

Ця команда, цей колектив заслуговує більшого. Те, як ми розпочинали з першого дня і прийшли до цього... Звісно хотілося б якось переграти, але це буде для нас такий урок, що потрібно ще більше працювати", — сказав Трубін.

За словами голкіпера, в цьому матчі не Іспанія виграла, а програла Україна, яка допускала індивідуальні помилки.

"Це не те щоб Іспанія виграла, скоріш Україна програла. Помилки індивідуальні, командні. Я також можу виділити голкіпера іспанців, у нас було декілька хороших шансів, але він був на висоті", — зазначив Трубін.

Також Анатолій подякував уболівальникам, які вірили в команду та підтримували її.

"Дякую нашим вболівальникам, що вони в нас вірили. На жаль, ми сьогодні не змогли, але ми повернемося сильнішими і будемо радувати своєю грою", — додав голкіпер.

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