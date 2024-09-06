Анатолий Трубин критически оценил шансы Украины на матч Лиги наций

Трубин не захотел называть Украину фаворитом Лиги наций — к чему готовиться команде
Перед стартом в Лиге наций в сборной Украины по футболу еще не забыли о провале на чемпионате Европы. Поэтому с осторожностью говорят о предстоящих матчах с Албанией и Чехией.
Голкипер сине-желтых Анатолий Трубин в интервью "Взбірна" заявил, что не считает Украину фаворитом.
Трубин о матче с Албанией в Лиге наций
Украинский вратарь говоря о шансах команды отметил, что сборная уже была фаворитом на Евро-2024, но все команды сейчас находятся на высоком уровне имеют шансы 50 на 50.
На вопрос о том, может ли сыграть злую шутку с командой то, что сборная не активно начинает играть, а соперники наоборот, вратарь ответил, что многое зависит от них самих. Если позволят Албании создать такую возможность как в начале игры с Италией, то этим могут воспользоваться.
Также Трубин отметил, что отсутствие лидеров Албании Джимсити и Брои, не станет для сборной Украины серьезным преимуществом.
Голкипер считает, что на уровне национальных команд каждый игрок способен заменить другого, ведь в сборные отбираются лучшие представители страны. Он также отметил, что предстоящий матч будет сложным, но интересным для болельщиков.
Матч Украины против Албании состоится 7 сентября. Начало игры — 21:45.
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