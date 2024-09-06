Анатолій Трубін критично оцінив шанси України на матч Ліги націй

Анатолій Трубін. Фото: скриншот

Перед стартом у Лізі націй у збірній України з футболу ще не забули про провал на чемпіонаті Європи. Тому з обережністю говорять про майбутні матчі з Албанією та Чехією.

Голкіпер синьо-жовтих Анатолій Трубін в інтерв'ю "Взбірну" заявив, що не вважає Україну фаворитом.

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Український воротар, говорячи про шанси команди, зазначив, що збірна вже була фаворитом на Євро-2024, але всі команди зараз знаходяться на високому рівні мають шанси 50 на 50.

На питання про те, чи може зіграти злий жарт із командою те, що збірна не активно починає грати, а суперники навпаки, воротар відповів, що багато залежить від них самих. Якщо дозволять Албанії створити таку можливість, як на початку гри з Італією, то цим можуть скористатися.

Також Трубін зазначив, що відсутність лідерів Албанії Джимсіті та Брої не стане для збірної України серйозною перевагою.

Голкіпер вважає, що на рівні національних команд кожен гравець здатний замінити іншого, адже до збірних відбираються найкращі представники країни. Він також зазначив, що майбутній матч буде складним, але цікавим для вболівальників.

Матч України проти Албанії відбудеться 7 вересня. Початок гри — 21:45.

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