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Трубин рассказал, что случилось в раздевалке сборной Украины после вылета с Евро-2024

26 июня 2024 23:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин рассказал о словах Реброва после вылета сборной Украины с Евро-2024
Анатолий Трубин после матча с Бельгией. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, что происходило в раздевалке команды после ничьей с Бельгией. "Сине-желтые" заняли последнее место в группе и покинули турнир.

Трубин и все остальные игроки сборной Украины разочарованы вылетом с Евро-2024, сообщает "Трибуна". 

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Сборная Украины сыграла вничью с Бельгией в последнем матче группового этапа чемпионата Европы (0:0). Команда Сергея Реброва набрала четыре балла, как и все остальные представители квартета "E". Несмотря на это "сине-желтые" заняли последнее место и покинули турнир. 

Анатолий Трубин и Николай Матвиенко
Анатолий Трубин и Николай Матвиенко перед матчем. Фото: скриншот Megogo

Эмоции футболистов сборной Украины 

Анатолий Трубин заявил, что после игры с Бельгией в раздевалке национальной команды царило отчаяние. Главный тренер Сергей Ребров поблагодарил футболистов и заявил, что команда способна на большее.

Сборная Украины вылетела с Евро-2024
Футболисты сборной Украины после матча с Бельгией. Фото: Reuters/Lee Smith

Наставник уверен, что участие на Евро-2024 положительно повлияет на развитие карьеры игроков. По словам Реброва, важно сделать правильные выводы и предельно внимательно действовать с первых матчей на таких турнирах. 

"Эта команда — одна из лучших, которая у меня была. Если были какие-то проблемы — решали вместе. После неудачных игр грустили вместе, поэтому это настоящая семья. Очень обидно. Почти месяц прошел, и время пролетело за мгновение. Есть эмоции и ощущение недосказанности", — рассказал Трубин. 

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Анатолий Трубин
Сборная Бельгии по футболу

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