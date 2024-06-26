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Трубін розповів, що трапилося у роздягальні збірної України після вильоту з Євро-2024

26 червня 2024 23:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін розповів про слова Реброва після вильоту збірної України з Євро-2024
Анатолій Трубін після матчу із Бельгією. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін розповів, що відбувалося у роздягальні команди після нічиєї з Бельгією. "Синьо-жовті" посіли останнє місце у групі та залишили турнір.

Трубін та решта гравців збірної України розчаровані вильотом з Євро-2024, повідомляє "Трибуна".

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Збірна України зіграла внічию з Бельгією в останньому матчі групового етапу чемпіонату Європи (0:0). Команда Сергія Реброва набрала чотири бали, як і решта представників квартету "E". Попри це "синьо-жовті" посіли останнє місце та залишили турнір.

Анатолій Трубін та Микола Матвієнко
Анатолій Трубін та Микола Матвієнко перед матчем. Фото: скриншот Megogo

Емоції футболістів збірної України

Анатолій Трубін заявив, що після гри з Бельгією у роздягальні національної команди панував розпач. Головний тренер Сергій Ребров подякував футболістам і заявив, що команда здатна на більше.

Збірна України вилетіла з Євро-2024
Футболісти збірної України після матчу із Бельгією. Фото: Reuters/Lee Smith

Наставник упевнений, що участь у Євро-2024 позитивно вплине на розвиток кар'єри гравців. Зі слів Реброва, важливо зробити правильні висновки та гранично уважно діяти з перших матчів на таких турнірах.

"Ця команда — одна з найкращих, яка в мене була. Якщо були якісь проблеми — вирішували разом. Після невдалих ігор сумували разом, тому це справжня родина. Дуже прикро. Майже місяць минув, і час пролетів за мить. Є емоції й відчуття незавершеності", — розповів Трубін.

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Збірна України з футболу
Євро-2024
Анатолій Трубін
Збірна Бельгії по футболу

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