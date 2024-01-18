Трубин стал лучшим голкипером всех топовых лиг

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Фото: "Бенфика"

Украинский голкипер лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин менее чем за полгода зарекомендовал себя как один из лучших вратарей чемпионата Португалии. При этом он выделяется в сравнении со всеми топовыми чемпионатами.

Украинец сделал наибольшее количество сейвов, сообщил статистический портал Data MB.

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85,7% - No goalkeeper in Europe's Top 7 Leagues has a higher save percentage than Anatoliy Trubin (Benfica, 22) 🧤🇺🇦



👉 https://t.co/7IQerQJWww pic.twitter.com/W6xuzkB7RZ — DataMB (@DataMB_) January 16, 2024

В чем же лучший Трубин

Аналитики подсчитали количество сейвов голкиперов в семи топовых чемпионатах: Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии и Нидерландов.

Процент отбитых Трубиным ударов составил 85,7%, что является наибольшим в топ-7.

Отметим, что после перехода в "Бенфику" в августе 2023 года Трубин провел за клуб 23 матча во всех турнирах, пропустил 20 голов и еще в девяти поединках провел сухие игры.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Трубина в 25 млн евро.

"Бенфика" на текущий момент идет на втором месте в чемпионате Португалии, уступая лишь "Спортингу".

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