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Трубін став найкращим голкіпером усіх топових ліг

18 січня 2024 12:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Трубін став найкращим голкіпером усіх топових ліг
Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Фото: "Бенфіка"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін менш ніж за півроку зарекомендував себе як один із найкращих воротарів чемпіонату Португалії. При цьому він виділяється й у порівнянні з іншими топовими чемпіонатами.

Українець зробив найбільшу кількість сейвів, повідомив статистичний портал Data MB.

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Аналітики підрахували кількість сейвів голкіперів у семи топових чемпіонатах: Англії, Іспанії, Італії, Німеччини, Франції, Португалії та Нідерландів.

Відсоток відбитих Трубіним ударів становив 85,7%, що є найбільшим у топ-7.

Зазначимо, що після переходу до "Бенфіки" у серпні 2023 року Трубін провів за клуб 23 матчі у всіх турнірах, пропустив 20 голів і ще у дев'яти поєдинках провів сухі ігри.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Трубіна у 25 млн євро.

"Бенфіка" зараз йде на другому місці в чемпіонаті Португалії, поступаючись лише "Спортингу".

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футбол
Португалія
Бенфіка
Анатолій Трубін

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