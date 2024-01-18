Трубін став найкращим голкіпером усіх топових ліг

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Фото: "Бенфіка"

Український голкіпер лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін менш ніж за півроку зарекомендував себе як один із найкращих воротарів чемпіонату Португалії. При цьому він виділяється й у порівнянні з іншими топовими чемпіонатами.

Українець зробив найбільшу кількість сейвів, повідомив статистичний портал Data MB.

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👉 https://t.co/7IQerQJWww pic.twitter.com/W6xuzkB7RZ — DataMB (@DataMB_) January 16, 2024

У чому ж найкращий Трубін

Аналітики підрахували кількість сейвів голкіперів у семи топових чемпіонатах: Англії, Іспанії, Італії, Німеччини, Франції, Португалії та Нідерландів.

Відсоток відбитих Трубіним ударів становив 85,7%, що є найбільшим у топ-7.

Зазначимо, що після переходу до "Бенфіки" у серпні 2023 року Трубін провів за клуб 23 матчі у всіх турнірах, пропустив 20 голів і ще у дев'яти поєдинках провів сухі ігри.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Трубіна у 25 млн євро.

"Бенфіка" зараз йде на другому місці в чемпіонаті Португалії, поступаючись лише "Спортингу".

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