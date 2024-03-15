Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трубин сыграет с обидчиком Шахтера — результаты жеребьевки четвертьфинала ЛЕ arrow

Трубин сыграет с обидчиком Шахтера — результаты жеребьевки четвертьфинала ЛЕ

15 марта 2024 15:02
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Трубин сыграет с обидчиком Шахтера — результаты жеребьевки четвертьфинала ЛЕ
Жеребьевка Лиги Европы 2023/2024. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги Европы. Из украинцев на этих стадиях остался лишь вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин.

Об результатах жеребьевки сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Результаты жеребьевки Лиги Европы

"Бенфика" с Трубиным получила, вероятно, самого слабого соперника в четвертьфинале — французский "Марсель", обыгравший в 1/16 финала донецкий "Шахтер".

В четвертьфинале состоится итальянское дерби между "Миланом" и "Ромой". "Аталанта" сыграет против "Ливерпуля".

В последнем матче лидер Бундеслиги "Байер" сыграет с английским "Вест Хэмом".

Лига Европы
Четвертьфинальные пары Лиги Европы. Фото: УЕФА

Четвертьфинальные матчи пройдут 11 и 18 апреля, полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал состоится 22 мая в Дублине, Ирландия.

Четвертьфиналы

  1. "Милан" (Италия) — "Рома" (Италия)
  2. "Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия)
  3. "Байер" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия)
  4. "Бенфика" (Португалия) — "Марсель" (Франция)

Полуфиналы

  1. Победитель четвертьфинала 4 — Победитель четвертьфинала 2
  2. Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 3

Финал

  1. Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2

Напомним, Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира.

Жена Цыганкова показала, как футболист поправляется после травмы.

Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб.

"Динамо" отпустит в известный клуб талантливого молодого воспитанника.

Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.

Мудрик подешевел на 5 млн, а Забарный растет как "на дрожжах" — обновлены цены АПЛ.

футбол
Лига Европы
Милан
Бенфика
еврокубки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше