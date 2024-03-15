Трубин сыграет с обидчиком Шахтера — результаты жеребьевки четвертьфинала ЛЕ
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги Европы. Из украинцев на этих стадиях остался лишь вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин.
Об результатах жеребьевки сообщил портал Новини.LIVE.
Результаты жеребьевки Лиги Европы
"Бенфика" с Трубиным получила, вероятно, самого слабого соперника в четвертьфинале — французский "Марсель", обыгравший в 1/16 финала донецкий "Шахтер".
В четвертьфинале состоится итальянское дерби между "Миланом" и "Ромой". "Аталанта" сыграет против "Ливерпуля".
В последнем матче лидер Бундеслиги "Байер" сыграет с английским "Вест Хэмом".
Четвертьфинальные матчи пройдут 11 и 18 апреля, полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал состоится 22 мая в Дублине, Ирландия.
Четвертьфиналы
- "Милан" (Италия) — "Рома" (Италия)
- "Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия)
- "Байер" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия)
- "Бенфика" (Португалия) — "Марсель" (Франция)
Полуфиналы
- Победитель четвертьфинала 4 — Победитель четвертьфинала 2
- Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 3
Финал
- Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2
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