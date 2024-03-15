Трубин сыграет с обидчиком Шахтера — результаты жеребьевки четвертьфинала ЛЕ

Жеребьевка Лиги Европы 2023/2024. Фото: скриншот

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги Европы. Из украинцев на этих стадиях остался лишь вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин.

Об результатах жеребьевки сообщил портал Новини.LIVE.

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Результаты жеребьевки Лиги Европы

"Бенфика" с Трубиным получила, вероятно, самого слабого соперника в четвертьфинале — французский "Марсель", обыгравший в 1/16 финала донецкий "Шахтер".

В четвертьфинале состоится итальянское дерби между "Миланом" и "Ромой". "Аталанта" сыграет против "Ливерпуля".

В последнем матче лидер Бундеслиги "Байер" сыграет с английским "Вест Хэмом".

Четвертьфинальные пары Лиги Европы. Фото: УЕФА

Четвертьфинальные матчи пройдут 11 и 18 апреля, полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал состоится 22 мая в Дублине, Ирландия.

Четвертьфиналы

"Милан" (Италия) — "Рома" (Италия) "Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия) "Байер" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия) "Бенфика" (Португалия) — "Марсель" (Франция)

Полуфиналы

Победитель четвертьфинала 4 — Победитель четвертьфинала 2 Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 3

Финал

Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2

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