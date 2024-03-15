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Трубін зіграє з кривдником Шахтаря — результати жеребкування чвертьфіналу ЛЄ

15 березня 2024 15:02
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Агабекян Карен
редактор
Трубін зіграє з кривдником Шахтаря — результати жеребкування чвертьфіналу ЛЄ
Жеребкування Ліги Європи 2023/2024. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналу, півфіналу та фіналу Ліги Європи. З українців на цих стадіях залишився лише воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін.

Про результати жеребкування повідомив портал Новини.LIVE.

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Результати жеребкування Ліги Європи

"Бенфіка" з Трубіним отримала, ймовірно, найслабшого суперника у чвертьфіналі — французький "Марсель", який обіграв у 1/16 фіналу донецький "Шахтар".

У чвертьфіналі відбудеться італійське дербі між "Міланом" та "Ромою". "Аталанта" зіграє проти "Ліверпуля".

В останньому матчі лідер Бундесліги "Баєр" зіграє з англійським "Вест Гемом".

Ліга Європи
Чвертьфінальні пари Ліги Європи. Фото: УЄФА

Чвертьфінальні матчі відбудуться 11 та 18 квітня, півфінали заплановані на 2 та 9 травня. Фінал відбудеться 22 травня у Дубліні, Ірландія.

Чвертьфінали

  1. "Мілан" (Італія) — "Рома" (Італія)
  2. "Ліверпуль" (Англія) — "Аталанта" (Італія)
  3. "Байєр" (Німеччина) — "Вест Хем" (Англія)
  4. "Бенфіка" (Португалія) — "Марсель" (Франція)

Півфінали

  1. Переможець чвертьфіналу 4 — Переможець чвертьфіналу 2
  2. Переможець чвертьфіналу 1 — Переможець чвертьфіналу 3

Фінал

  1. Переможець півфіналу 1 — Переможець півфіналу 2

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футбол
Ліга Європи
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