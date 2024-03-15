Трубін зіграє з кривдником Шахтаря — результати жеребкування чвертьфіналу ЛЄ
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналу, півфіналу та фіналу Ліги Європи. З українців на цих стадіях залишився лише воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін.
Про результати жеребкування повідомив портал Новини.LIVE.
Результати жеребкування Ліги Європи
"Бенфіка" з Трубіним отримала, ймовірно, найслабшого суперника у чвертьфіналі — французький "Марсель", який обіграв у 1/16 фіналу донецький "Шахтар".
У чвертьфіналі відбудеться італійське дербі між "Міланом" та "Ромою". "Аталанта" зіграє проти "Ліверпуля".
В останньому матчі лідер Бундесліги "Баєр" зіграє з англійським "Вест Гемом".
Чвертьфінальні матчі відбудуться 11 та 18 квітня, півфінали заплановані на 2 та 9 травня. Фінал відбудеться 22 травня у Дубліні, Ірландія.
Чвертьфінали
- "Мілан" (Італія) — "Рома" (Італія)
- "Ліверпуль" (Англія) — "Аталанта" (Італія)
- "Байєр" (Німеччина) — "Вест Хем" (Англія)
- "Бенфіка" (Португалія) — "Марсель" (Франція)
Півфінали
- Переможець чвертьфіналу 4 — Переможець чвертьфіналу 2
- Переможець чвертьфіналу 1 — Переможець чвертьфіналу 3
Фінал
- Переможець півфіналу 1 — Переможець півфіналу 2
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