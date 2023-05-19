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Царенко ответил на сравнение с Месси и назвал любимый стадион

19 мая 2023 18:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Царенко ответил на сравнение с Месси и назвал любимый стадион
Антон Царенко перед тренировкой. Фото: instagram.com/_tsarenko_10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко еще не успел стать основным футболистом столичной команды. Уже сейчас его считают одним из самых перспективных молодых игроков Украины. 

Царенко в интервью "Украинскому футболу" рассказал, как справляется с ответственностью и о чем мечтает.

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Воспитанник "Динамо" Антон Царенко дебютировал за первую команду менее года назад, в конце лета-2022. Он стал одним из самых молодых дебютантов "бело-синих" в еврокубках. 

18-летний Царенко скоро может стать основным игроком "Динамо". Тренерский штаб команды регулярно выпускает футболиста на замену, и полузащитник часто добавляет атакам киевлян остроту. Игрок рассказал, что чувствует доверие со стороны наставника, и это придает ему уверенность, помогает прогрессировать. 

Антон Царенко
Антон Царенко забил гол. Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Сравнение с Месси

Из-за не высокого роста (162 см — Ред.) и врожденной техники Антона Царенко иногда сравнивают с легендарным аргентинцем Лионелем Месси. Украинский футболист рассказал, как относится к таким словам. 

"Антропометрия не так важна в футболе. У каждого футболиста есть свои сильные и слабые стороны. У кого-то рост и физические данные, у кого-то мнение и работа с мячом, видение поля. Поэтому здесь, в современном футболе, не столь важна антропометрия, как мышление на поле", — объяснил Антон Царенко. 

Молодой хавбек мечтает выиграть в "Динамо" титулы. А еще он хочет сыграть на каталонском стадионе "Камп Ноу" против местной "Барселоны". Царенко признался, что посещал эту арену в качестве зрителя, и теперь хочет оказаться на газоне как футболист. 

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