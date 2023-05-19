Царенко відповів на порівняння з Мессі та назвав улюблений стадіон

Антон Царенко перед тренуванням. Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко ще не встиг стати основним футболістом столичної команди. Вже зараз його вважають одним із найперспективніших молодих гравців України.

Царенко в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, як справляється з відповідальністю та про що мріє.

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Вихованець "Динамо" Антон Царенко дебютував за першу команду менше ніж рік тому, наприкінці літа-2022. Він став одним із наймолодших дебютантів "біло-синіх" у єврокубках.

18-річний Царенко незабаром може стати основним гравцем "Динамо". Тренерський штаб команди регулярно випускає футболіста на заміну, і півзахисник часто додає атакам киян гостроту. Гравець розповів, що відчуває довіру з боку наставника, і це надає йому впевненості, допомагає прогресувати.

Антон Царенко забив гол. Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Порівняння з Мессі

Через невисокий зріст (162 см — Ред.) та вроджену техніку Антона Царенка іноді порівнюють із легендарним аргентинцем Ліонелем Мессі. Український футболіст розповів, як ставиться до таких слів.

"Антропометрія не така важлива у футболі. У кожного футболіста є свої сильні та слабкі сторони. У когось зростання і фізичні дані, у когось думка і робота з м'ячем, бачення поля. Тому тут, у сучасному футболі, не така важлива антропометрія, як мислення на полі", — пояснив Антон Царенко.

Молодий хавбек мріє виграти у "Динамо" титули. А ще він хоче зіграти на каталонському стадіоні "Камп Ноу" проти "Барселони". Царенко зізнався, що відвідував цю арену як глядач, і тепер хоче опинитися на газоні як футболіст.

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