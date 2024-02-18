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Цыганков пытается воспитать из своего ребенка фаната любимого фильма — фотофакт

18 февраля 2024 11:57
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Цыганков пытается воспитать из своего ребенка фаната любимого фильма — фотофакт
Виктор Цыганков с сыном. Фото: instagram.com/viktortsygankov
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вингер испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков является фанатом киновселенной Star Wars. Своего ребенка он пытается приобщить к этой любви.

К этому выводу можно сделать после просмотра фото в соцсетях футболиста.

Цыганков — фанат фантастики

Цыганков опубликовал фото сына возле тематической игрушки из киновселенной Star Wars. Судя по реакции малыша, то "Мастер Йода" ему понравился.

Виктор Цыганков
Публикация Виктора Цыганкова. Фото: скриншот

Ранее Цыганков признавался, что является большим ценителем Star Wars и у него еще до появления ребенка были игрушки киновселенной. К тому же у Виктора есть тематические бутсы.

Также украинец признавался, что каждый из фильмов Star Wars он просматривал по 20-30 раз.

Цыганков в этом сезоне в 23 матчах забил четыре мяча и совершил три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего украинца в 25 млн евро.

"Жирона" в турнирной таблице чемпионата Испании занимает второе место и отстает от "Реала" на пять очков.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma.

Уже летом Виктор Цыганков сменит клуб, а Артем Довбик может остаться в "Жироне".

"Реал" приготовил Андрею Лунину новую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — продолжаются переговоры.

Виктор Цыганков
Испанская Ла Лига
Жирона
Звездные войны

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