Цыганков пытается воспитать из своего ребенка фаната любимого фильма — фотофакт
Вингер испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков является фанатом киновселенной Star Wars. Своего ребенка он пытается приобщить к этой любви.
К этому выводу можно сделать после просмотра фото в соцсетях футболиста.
Цыганков — фанат фантастики
Цыганков опубликовал фото сына возле тематической игрушки из киновселенной Star Wars. Судя по реакции малыша, то "Мастер Йода" ему понравился.
Ранее Цыганков признавался, что является большим ценителем Star Wars и у него еще до появления ребенка были игрушки киновселенной. К тому же у Виктора есть тематические бутсы.
Также украинец признавался, что каждый из фильмов Star Wars он просматривал по 20-30 раз.
Цыганков в этом сезоне в 23 матчах забил четыре мяча и совершил три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего украинца в 25 млн евро.
"Жирона" в турнирной таблице чемпионата Испании занимает второе место и отстает от "Реала" на пять очков.
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