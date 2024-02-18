Циганков намагається виховати зі своєї дитини фаната улюбленого фільму — фотофакт
Вінгер іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков є фанатом кіновсесвіту Star Wars. Свою дитину він намагається долучити до цієї любові.
До цього висновку можна прийти після перегляду фото в соцмережах футболіста.
Циганков — фанат фантастики
Циганков опублікував фото сина біля тематичної іграшки з кіновселенної Star Wars. Судячи з реакції малечі, то "Майстер Йода" йому сподобався.
Зазначимо, що раніше Циганков зізнавався, що є великим поціновувачем Star Wars й у нього ще до появи дитини були іграшки кіновсесвіту. До того ж у Віктора є тематичні бутси.
Також українець зізнавався, що кожен з фільмів Star Wars він переглядав по 20-30 разів.
Циганков цього сезон в 23 матчах забив чотири м'ячі і зробив три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 26-річного українця у 25 млн євро.
"Жирона" в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії посідає друге місце й відстає від "Реалу" на п’ять очок.
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