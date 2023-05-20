Цыганков провел один из худших матчей за "Жирону"

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: Instagram/viktortsygankov

Каталонская "Жирона" потерпела досадное поражение в матче 35 тура испанской Примеры. Виктор Цыганков провел на поле весь поединок и получил далеко не самую лучшую оценку за свою игру.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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"Жирона" Виктора Цыганкова продолжает борьбу за еврокубковое место в чемпионате Испании. В 35 туре каталонцы принимали "Вильяреал". Все указывало на то, что матч завершится в ничью — 1:1, однако гости смогли вырвать победу на 90+4 минуте. Таким образом, "Жирона" на собственном поле потеряла сверхважные очки.

Виктор Цыганков в матче с клубом "Реал Сосьедад". Фото: Instagram/viktortsygankov

Виктор Цыганков уже привычно появился в стартовом составе своей команды и отыграл весь поединок. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 6,1 балла. Это третий наихудших показатель среди игроков "Жироны".

"Жирона" борется за место в Лиге Конференций. После этого поражения "бело-красные" опустились на восьмую строчку в турнирной таблице Ла Лиги и теперь отстают от главного конкурента ("Атлетика" Бильбао — Ред.) на два очка.

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