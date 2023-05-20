Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Циганков провів один з найгірших матчів за "Жирону" arrow

Циганков провів один з найгірших матчів за "Жирону"

20 травня 2023 20:12
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Циганков провів один з найгірших матчів за "Жирону"
Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков. Фото: Instagram/viktortsygankov
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Каталонська "Жирона" зазнала прикрої поразки в матчі 35 туру іспанської Прімери. Віктор Циганков провів на полі весь поєдинок й отримав далеко не найкйращу оцінку за свою гру. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Поразка на останніх секундах 

"Жирона" Віктора Циганкова продовжує боротьбу за єврокубкове місце в чемпіонаті Іспанії. В 35 турі каталонці прймали "Вільяреал". Все вказувало на те, що матч завершиться у нічию — 1:1, однак гості змогли вирвати перемогу на 90+4 хвилині. Отже, "Жирона" на власному полі втратила надважливі очки.

Цыганков
Віктор Циганков в матчі з клубом "Реал Сосьєдад". Фото: Instagram/viktortsygankov

Віктор Циганков вже звично з’явився у стартовому складі своєї команди й відіграв весь поєдинок. Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив дії українця у 6,1 бали. Це третій найгірший показник серед гравців "Жирони". 

"Жирона" веде боротьбу за місце в Лізі Конференцій. Після цієї поразки "біло-червоні" опустилися на восьму сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги й тепер відстають від головного конкурента ("Атлетика" Більбао — Ред.) на два очка.  

Нагадаємо, "Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди.

Ломаченко проти Хейні: ставки та прогноз на бій.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншому клубі.

Зважування Василя Ломаченка та Девіна Хейні завершилося скандалом. Цей бій в Україні можна буде переглянути безкоштовно.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі звернувся до Олександра Усіка з несподіваним проханням.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB