Циганков провів один з найгірших матчів за "Жирону"

Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков. Фото: Instagram/viktortsygankov

Каталонська "Жирона" зазнала прикрої поразки в матчі 35 туру іспанської Прімери. Віктор Циганков провів на полі весь поєдинок й отримав далеко не найкйращу оцінку за свою гру.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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"Жирона" Віктора Циганкова продовжує боротьбу за єврокубкове місце в чемпіонаті Іспанії. В 35 турі каталонці прймали "Вільяреал". Все вказувало на те, що матч завершиться у нічию — 1:1, однак гості змогли вирвати перемогу на 90+4 хвилині. Отже, "Жирона" на власному полі втратила надважливі очки.

Віктор Циганков в матчі з клубом "Реал Сосьєдад". Фото: Instagram/viktortsygankov

Віктор Циганков вже звично з’явився у стартовому складі своєї команди й відіграв весь поєдинок. Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив дії українця у 6,1 бали. Це третій найгірший показник серед гравців "Жирони".

"Жирона" веде боротьбу за місце в Лізі Конференцій. Після цієї поразки "біло-червоні" опустилися на восьму сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги й тепер відстають від головного конкурента ("Атлетика" Більбао — Ред.) на два очка.

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