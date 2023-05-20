Циганков провів один з найгірших матчів за "Жирону"
Каталонська "Жирона" зазнала прикрої поразки в матчі 35 туру іспанської Прімери. Віктор Циганков провів на полі весь поєдинок й отримав далеко не найкйращу оцінку за свою гру.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Поразка на останніх секундах
"Жирона" Віктора Циганкова продовжує боротьбу за єврокубкове місце в чемпіонаті Іспанії. В 35 турі каталонці прймали "Вільяреал". Все вказувало на те, що матч завершиться у нічию — 1:1, однак гості змогли вирвати перемогу на 90+4 хвилині. Отже, "Жирона" на власному полі втратила надважливі очки.
Віктор Циганков вже звично з’явився у стартовому складі своєї команди й відіграв весь поєдинок. Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив дії українця у 6,1 бали. Це третій найгірший показник серед гравців "Жирони".
"Жирона" веде боротьбу за місце в Лізі Конференцій. Після цієї поразки "біло-червоні" опустилися на восьму сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги й тепер відстають від головного конкурента ("Атлетика" Більбао — Ред.) на два очка.
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