Цыганков и Довбик пойдут в топ-клубы — Жирона сделала заявление о трансфере

Виктор Цыганков и Артем Довбик. Фото: "Жирона"

В испанской "Жироне" в начале сезона заявили о себе украинские игроки атаки Виктор Цыганков и Артем Довбик. Поэтому неудивительно, что по отношению к обоим игрокам существует интерес от европейских клубов.

По поводу трансферов своих звезд высказался спортивный директор каталонцев Кике Карсель, слова которого приводит AS.

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Gol de Artem Dovbyk ⚽️ 1-1 ⚽️

Goal del Girona que empata el partido en vallecas. pic.twitter.com/3J1aJzKMEb — ⚽Golazos⚽ (@Golazos__) November 11, 2023

"Жироне" нравится интерес других команд

По словам Карселя, существует немалый спрос на игроков клуба. Это произошло благодаря лидерству в чемпионате Испании.

Занять первую позицию "Жирона" смогла благодаря прогрессу своих игроков, среди которых Артем Довбик, Виктор Цыганков и другие.

"Мы знаем, что успехи "Жироны" не могли не заметить другие клубы. Многие из наших игроков выделяются в начале сезона.

Но у нас в команде отличная и всем очень нравится то, что у нас есть", — сказал функционер.

Также в клубе не хотят никого отпускать зимой, но допустили, что будут вынуждены это сделать.

Отметим, что "Жирона" лидирует в испанской Ла Лиге, опережая два очка мадридский "Реал".

Напомним, Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году.

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