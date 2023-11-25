Цыганков и Довбик пойдут в топ-клубы — Жирона сделала заявление о трансфере
В испанской "Жироне" в начале сезона заявили о себе украинские игроки атаки Виктор Цыганков и Артем Довбик. Поэтому неудивительно, что по отношению к обоим игрокам существует интерес от европейских клубов.
По поводу трансферов своих звезд высказался спортивный директор каталонцев Кике Карсель, слова которого приводит AS.
Gol de Artem Dovbyk ⚽️ 1-1 ⚽️— ⚽Golazos⚽ (@Golazos__) November 11, 2023
Goal del Girona que empata el partido en vallecas. pic.twitter.com/3J1aJzKMEb
"Жироне" нравится интерес других команд
По словам Карселя, существует немалый спрос на игроков клуба. Это произошло благодаря лидерству в чемпионате Испании.
Занять первую позицию "Жирона" смогла благодаря прогрессу своих игроков, среди которых Артем Довбик, Виктор Цыганков и другие.
"Мы знаем, что успехи "Жироны" не могли не заметить другие клубы. Многие из наших игроков выделяются в начале сезона.
Но у нас в команде отличная и всем очень нравится то, что у нас есть", — сказал функционер.
Также в клубе не хотят никого отпускать зимой, но допустили, что будут вынуждены это сделать.
Отметим, что "Жирона" лидирует в испанской Ла Лиге, опережая два очка мадридский "Реал".
Напомним, Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году.
Судаков определился с новым клубом — о чем идет речь.
Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике.
Зинченко все ближе к уходу из Арсенала — появился еще один претендент на игрока.
"Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера вместо Шовковского.
Не только Довбик и Цыганков еще один украинец тренировался с основой "Жироны".
Читайте Новини.LIVE!