Циганков та Довбик підуть у топклуби — Жирона зробила заяву щодо трансферу

Віктор Циганков та Артем Довбик. Фото: "Жирона"

В іспанській "Жироні" на початку сезону заявили про себе українські гравці атаки Віктор Циганков та Артем Довбик. Тому не дивно, що стосовно обох гравців існує інтерес від європейських клубів.

Стосовно трансферів своїх зірок висловився спортивний директор каталонців Кіке Карсель, слова якого наводить AS.

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Gol de Artem Dovbyk ⚽️ 1-1 ⚽️

Goal del Girona que empata el partido en vallecas.pic.twitter.com/3J1aJzKMEb — ⚽Golazos⚽ (@Golazos__) November 11, 2023

"Жироні" подобається інтерес інших команд

За словами Карселя, наразі існує чималий попит на гравців клубу. Це сталося завдяки лідерству в чемпіонаті Іспанії.

Обіймати першу першу позицію "Жирона" змогла завдяки прогресу своїх гравців, серед яких Артем Довбик, Віктор Циганков та інші.

"Ми знаємо, що успіхи "Жирони" не могли не помітити інші клуби. Багато наших гравців виділяються на початку сезону.

Але у нас в команді чудова і всім дуже подобається те, що в нас є", — сказав функціонер.

Також у клубі не хочуть нікого відпускати взимку, але допустили, що будуть вимушені це зробити.

Зазначимо, що "Жирона" лідирує в іспанській Ла Лізі, випереджаючи на два очки мадридський "Реал".

Нагадаємо, Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року.

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