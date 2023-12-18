Цыганков заменит в Барселоне известного бразильца

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Каталонская "Барселона" на текущий момент работает над следующим летним трансферным окном. В команде будут новые игроки.

Одной из целей "Барселоны" станет правый вингер "Жироны" Виктор Цыганков, сообщил портал Fichajes.

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В нынешнем сезоне Цыганков является одним из тех игроков, которые помогли "Жироне" лидировать в чемпионате Испании.

Зачем "Барселоне" Цыганков

По информации источников в клубе, бразильский вингер Рафинья разочаровал главного тренера Хави Эрнандеса и руководство "Барселоны". Поэтому вероятен его уход следующим летом.

На замену Рафинье рассматривают 26-летнего Цыганкова. При этом в клубе понимают, что им придется выдержать конкуренцию мюнхенской "Баварии".

Тренерский штаб во главе с Хави хочет заполучить Цыганкова, поскольку тот может добавить новые качества команде. К тому же наставник сине-гранатовых понимает, что благодаря стилю игры "Жироны" Виктору будет проще адаптироваться под футбол "Барселоны".

Отметим, что "Жирона" хочет за Цыганкова 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков в шестнадцати матчах забил три гола и сделал три ассиста.

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