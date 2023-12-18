Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Цыганков заменит в Барселоне известного бразильца arrow

Цыганков заменит в Барселоне известного бразильца

18 декабря 2023 15:43
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Цыганков заменит в Барселоне известного бразильца
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Барселона" на текущий момент работает над следующим летним трансферным окном. В команде будут новые игроки.

Одной из целей "Барселоны" станет правый вингер "Жироны" Виктор Цыганков, сообщил портал Fichajes.

Читайте также:

В нынешнем сезоне Цыганков является одним из тех игроков, которые помогли "Жироне" лидировать в чемпионате Испании.

Зачем "Барселоне" Цыганков

По информации источников в клубе, бразильский вингер Рафинья разочаровал главного тренера Хави Эрнандеса и руководство "Барселоны". Поэтому вероятен его уход следующим летом.

На замену Рафинье рассматривают 26-летнего Цыганкова. При этом в клубе понимают, что им придется выдержать конкуренцию мюнхенской "Баварии".

Тренерский штаб во главе с Хави хочет заполучить Цыганкова, поскольку тот может добавить новые качества команде. К тому же наставник сине-гранатовых понимает, что благодаря стилю игры "Жироны" Виктору будет проще адаптироваться под футбол "Барселоны".

Отметим, что "Жирона" хочет за Цыганкова 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков в шестнадцати матчах забил три гола и сделал три ассиста.

Напомним, Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.

Киевское "Динамо" отказало "Полесью" в трансфере одного из игроков — что известно. 

"Жирона", "Барселона" или "Атлетико" — Анчелотти назвал главного конкурента "Реала". 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.

На войне погиб известный фанат киевского "Динамо". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме