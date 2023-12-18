Циганков замінить у Барселоні відомого бразильця

Український вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Каталонська "Барселона" зараз працює над наступним літнім трансферним вікном. У команді будуть нові гравці.

Однією з цілей "Барселони" стане правий вінгер "Жирони" Віктор Циганков, повідомив портал Fichajes.

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Цього сезону Циганков є одним із тих гравців, які допомогли "Жироні" лідирувати в чемпіонаті Іспанії.

Навіщо "Барселоні" Циганков

За інформацією джерел у клубі, бразильський вінгер Рафінья розчарував головного тренера Хаві Ернандеса та керівництво "Барселони". Тому можливий його відхід наступного літа.

На заміну Рафіньї розглядають 26-річного Циганкова. При цьому у клубі розуміють, що їм доведеться витримати конкуренцію мюнхенської "Баварії".

Тренерський штаб на чолі з Хаві хоче отримати Циганкова, оскільки той може додати нові якості команді. До того ж наставник синьо-гранатових розуміє, що завдяки стилю гри "Жирони" Віктору буде простіше адаптуватися під футбол "Барселони".

Зазначимо, що "Жирона" хоче за Циганкова 30 млн євро.

Цього сезону Віктор Циганков у шістнадцяти матчах забив три голи і зробив три асисти.

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