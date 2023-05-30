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Цуренко феерично стартовала на Ролан Гаррос

30 мая 2023 19:00
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Цуренко феерично стартовала на Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинская теннисистка Леся Цуренко начала свои выступления на Ролан Гаррос с победы. Так, в первом круге турнира спортсменка уверенно разобралась с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Победа в двух сетах

Украинская теннисистка Леся Цуренко одолела Барбору Крейчикову из Чехии в первом круге Ролан Гаррос и вышла во второй раунд соревнования.

Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Поединок длился один час 29 минут.

Цуренко забрала первую партию без особых проблем — 6:2. Во втором сете украинке пришлось понервничать: сначала Леся проигрывала 0:3 с двумя брейками, но сумела переломить ход встречи и склонить чашу весов в свою сторону.

Ролан Гаррос 2023. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:2, 6:4

Это была первая очная встреча между теннисистками в карьере.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции Леся Цуренко сыграет с победительницей пары Линь Чжу — Лорен Дэвис.

Стоит отметить, что сегодня у Леси день рождения — ей исполнилось 34 года. После завершения поединка болельщики поздравили украинку с праздником.

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