Цуренко феерично стартовала на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Украинская теннисистка Леся Цуренко начала свои выступления на Ролан Гаррос с победы. Так, в первом круге турнира спортсменка уверенно разобралась с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Об этом сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Победа в двух сетах

Украинская теннисистка Леся Цуренко одолела Барбору Крейчикову из Чехии в первом круге Ролан Гаррос и вышла во второй раунд соревнования.

Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Поединок длился один час 29 минут.

Цуренко забрала первую партию без особых проблем — 6:2. Во втором сете украинке пришлось понервничать: сначала Леся проигрывала 0:3 с двумя брейками, но сумела переломить ход встречи и склонить чашу весов в свою сторону.

Ролан Гаррос 2023. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:2, 6:4

Это была первая очная встреча между теннисистками в карьере.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции Леся Цуренко сыграет с победительницей пары Линь Чжу — Лорен Дэвис.

Стоит отметить, что сегодня у Леси день рождения — ей исполнилось 34 года. После завершения поединка болельщики поздравили украинку с праздником.

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика. Однако Маурисио Почеттино может сделать из украинца звезду АПЛ.

Усик стрелял по оккупантам из танка: известный экс-футболист рассказал правду о боксере.

Жена Александра Зинченко показала трогательное семейное фото.

Аргентинец Лионель Месси не поедет в "Барселону" и выберет другой клуб.

Полузащитник Андрей Ярмоленко может перейти в киевское "Динамо" уже через несколько недель.