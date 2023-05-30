Цуренко феєрично стартувала на Ролан Гаррос
Українська тенісистка Леся Цуренко розпочала свої виступи на Ролан Гаррос з перемоги. Так, у першому колі турніру спортсменка впевнено розібралась з представницею Чехії Барборою Крейчиковою.
Про це повідомляє Sport.ua.
Перемога у двох сетах
Українська тенісистка Леся Цуренко здолала Барбору Крейчикову з Чехії в першому колі Ролан Гаррос і вийшла до другого раунду змагання.
Поєдинок тривав одну годину 29 хвилин.
Цуренко забрала першу партію без особливих проблем — 6:2. Втім, у другому сеті українці довелося понервувати: спочатку Леся програвала 0:3 із двома брейками, але зуміла переломити хід зустрічі та схилити шальки терезів на свій бік.
Ролан Гаррос 2023. 1/64 фіналу
Леся Цуренко (Україна) — Барбора Крейчикова (Чехія) — 6:2, 6:4
Це була перша очна зустріч між тенісистками в кар'єрі.
У наступному колі Відкритого чемпіонату Франції Леся Цуренко зіграє з переможницею пари Лінь Чжу — Лорен Девіс.
Варто зазначити, що сьогодні у Лесі день народження — їй виповнилося 34 роки. Після завершення поєдинку вболівальники привітали українку зі святом.
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