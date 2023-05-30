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Цуренко феєрично стартувала на Ролан Гаррос

30 травня 2023 19:00
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Цуренко феєрично стартувала на Ролан Гаррос
Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українська тенісистка Леся Цуренко розпочала свої виступи на Ролан Гаррос з перемоги. Так, у першому колі турніру спортсменка впевнено розібралась з представницею Чехії Барборою Крейчиковою.  

Про це повідомляє Sport.ua. 

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Перемога у двох сетах 

Українська тенісистка Леся Цуренко здолала Барбору Крейчикову з Чехії в першому колі Ролан Гаррос і вийшла до другого раунду змагання. 

Цуренко
Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Поєдинок тривав одну годину 29 хвилин. 

Цуренко забрала першу партію без особливих проблем — 6:2. Втім, у другому сеті українці довелося понервувати: спочатку Леся програвала 0:3 із двома брейками, але зуміла переломити хід зустрічі та схилити шальки терезів на свій бік. 

Ролан Гаррос 2023. 1/64 фіналу

Леся Цуренко (Україна) — Барбора Крейчикова (Чехія) — 6:2, 6:4

Це була перша очна зустріч між тенісистками в кар'єрі. 

У наступному колі Відкритого чемпіонату Франції Леся Цуренко зіграє з переможницею пари Лінь Чжу — Лорен Девіс. 

Варто зазначити, що сьогодні у Лесі день народження — їй виповнилося 34 роки. Після завершення поєдинку вболівальники привітали українку зі святом.  

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