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Тухель рассказал о проблемах и трансферных планах Баварии

11 января 2024 15:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель рассказал о проблемах и трансферных планах Баварии
Томас Тухель во время матча с "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель считает, что его клубу стало сложно заключать выгодные сделки на трансферном рынке. Он не всегда может заполучить тех игроков, которых хочет. 

Тухель считает завышенные цены на рынке одной из главных проблем футбола, сообщает Bild

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Немецкие журналисты уже несколько месяцев подряд сообщают о том, что у Томаса Тухеля возникают конфликты с руководством "Баварии" из-за трансферной политики клуба. Мюнхенцы не привыкли тратить огромные деньги на новичков. Тренер клуба настаивает на том, что без кадрового усиления невозможно бороться за трофеи. 

Харри Кейн
Харри Кейн стал удачным трансфером "Баварии". Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Тухель описал проблему 

Наставник мюнхенского клуба попросил у руководства "Баварии" как можно быстрее купить двух футболистов "Барселоны". Общая стоимость сделки может превысить 200 млн евро, однако Томас Тухель уверен в необходимости этого шага. 

"Конкуренция в борьбе за любыми титулами становится все более интенсивной. Любое поражение может дорого стоить команде. Мы должны выдерживать эту конкуренцию с соперниками и на дистанции, и в каждом матче. 

Моя проблема заключается в том, что я не люблю ждать. Я знаю, к чему стремлюсь и как построить эту игровую модель. И мне необходимы для нее определенные игроки. Сложно этого добиться, цены на футболистов взлетели до небес. Но мы работаем над решением проблемы", — рассказал Томас Тухель. 

Напомним, Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

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спорт
футбол
Футбол трансферы
Бавария
Томас Тухель

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