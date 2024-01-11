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Тухель розповів про проблеми та трансферні плани Баварії

11 січня 2024 15:17
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Тухель розповів про проблеми та трансферні плани Баварії
Томас Тухель під час матчу із "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель вважає, що його клубу стало складно укладати вигідні угоди на трансферному ринку. Він не завжди може отримати тих гравців, яких хоче.

Тухель вважає завищені ціни на ринку однією з головних проблем футболу, повідомляє Bild.

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Німецькі журналісти вже кілька місяців поспіль повідомляють, що у Томаса Тухеля виникають конфлікти з керівництвом "Баварії" через трансферну політику клубу. Мюнхенці не звикли витрачати величезні гроші на новачків. Тренер клубу наполягає, що без кадрового посилення неможливо боротися за трофеї.

Харрі Кейн
Гаррі Кейн став вдалим трансфером "Баварії". Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Тухель описав проблему

Наставник мюнхенського клубу попросив у керівництва "Баварії" якнайшвидше купити двох футболістів "Барселони". Загальна вартість операції може перевищити 200 млн євро, проте Томас Тухель упевнений у необхідності цього кроку.

"Конкуренція у боротьбі за будь-якими титулами стає дедалі інтенсивнішою. Будь-яка поразка може дорого коштувати команді. Ми повинні витримувати цю конкуренцію із суперниками й на дистанції, і в кожному матчі.

Моя проблема полягає в тому, що я не люблю чекати. Я знаю, чого прагну і як побудувати цю ігрову модель. І мені потрібні для неї певні гравці. Важко цього досягти, ціни на футболістів злетіли до небес. Але ми працюємо над розв'язанням проблеми", — розповів Томас Тухель.

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спорт
футбол
Футбол трансфери
Баварія
Томас Тухель

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