Жан Беленюк пострадал от воров на Олимпиаде в Париже

У Беленюка на Олимпийских играх в Париже украли часы, а у других — деньги
На Олимпийских играх в Париже обокрали спортсменов, живших в олимпийской деревне. Среди пострадавших был украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
О похищении Беленюк сообщил в Instagram.
Похищение на Олимпийских играх
Беленюк заявил, что его обокрали в олимпийской деревне перед отъездом, чтобы было меньше времени для огласки. Жан подозревает в похищении уборщиц.
Если олимпийский чемпион Токио-2020 остался без часов, то были и другие пострадавшие, у которых украли деньги и личные вещи.
"Из неприятных моментов Олимпиады, украли мои часы. Где у кого из ребят украли деньги и личные вещи, скорее всего, уборщицы в олимпийском городке.
Ближе к нашему отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали на протяжении всех Игр, здесь немного осмотрительнее воры", — написал Беленюк.
Беленюк в Париже выиграл бронзовую медаль. Раньше у него была серебряная награда Рио-2016 и золото Токио-2020.
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