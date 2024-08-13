Жан Беленюк пострадал от воров на Олимпиаде в Париже

Жан Беленюк. Фото: Новини.LIVE

На Олимпийских играх в Париже обокрали спортсменов, живших в олимпийской деревне. Среди пострадавших был украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

О похищении Беленюк сообщил в Instagram.

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Похищение на Олимпийских играх

Беленюк заявил, что его обокрали в олимпийской деревне перед отъездом, чтобы было меньше времени для огласки. Жан подозревает в похищении уборщиц.

Если олимпийский чемпион Токио-2020 остался без часов, то были и другие пострадавшие, у которых украли деньги и личные вещи.

"Из неприятных моментов Олимпиады, украли мои часы. Где у кого из ребят украли деньги и личные вещи, скорее всего, уборщицы в олимпийском городке.

Ближе к нашему отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали на протяжении всех Игр, здесь немного осмотрительнее воры", — написал Беленюк.

Беленюк в Париже выиграл бронзовую медаль. Раньше у него была серебряная награда Рио-2016 и золото Токио-2020.

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