Жан Беленюк постраждав від крадіїв на Олімпіаді в Парижі

Жан Беленюк. Фото: Новини.LIVE

На Олімпійських іграх в Парижі обікрали спортсменів, які жили в олімпійському селищі. Серед постраждалих був український борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

Про викрадення Беленюк повідомив в Instagram.

Читайте також:

У Жана Беленюка викрали годинник. Фото: скриншот

Викрадення на Олімпійських іграх

Беленюк заявив, що його обікрали в олімпійському селищі перед від'їздом, щоб було менше часу для розголосу. Жан підозрює у викраденні прибиральниць.

Якщо олімпійський чемпіон Токіо-2020 залишився без годинника, то були й інші постраждалі, у яких викрали гроші та особисті речі.

"З неприємних моментів Олімпіади, вкрали мій годинник. Де в кого з хлопців вкрали гроші та особисті речі, скоріш за все, прибиральниці в олімпійському містечку.

Ближче до нашого від’їзду, щоб не було часу на розголос. У Бразилії крали протягом всіх Ігор, тут трішки обачніші крадії", — написав Беленюк.

Зазначимо, що Беленюк в Парижі виграв бронзову медаль. Раніше у нього була срібна нагорода Ріо-2016 та золото Токіо-2020.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.

Україна знову здивувала світ за результатами Олімпіади-2024.

Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024.

У гімнастки зі США відібрали медаль після завершення Олімпіади-2024.

Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає.