В Челси выбрали футболистов, которые будут проданы

Мудрик и Стерлинг празднуют гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Руководство лондонского "Челси" готовится к серьезным изменениям в клубе. Летом "синие" могут сменить главного тренера и продать часть футболистов.

Игроки уйдет из "Челси" даже вне зависимости от мнения наставника, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Владелец "Челси" Тодд Боэли совершил рабочую поездку в Саудовскую Аравию, где обсудил с футбольным директором местной национальной профессиональной лиги продажу некоторых игроков. Лондонский клуб собирается заработать солидную сумму на продаже как минимум шести игроков.

Ромелу Лукаку (справа) благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Кого продаст "Челси"

В планы руководства "синих" не входят Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Армандо Броя и вратарь Кепа Аррисабалага, который выступает на правах аренды за мадридский "Реал". Также "Челси" готов отпустить Рахима Стерлинга, конкурента Михаила Мудрика, и Ромелу Лукаку, который выступает в аренде в Италии. Не исключено, что команду покинет и Конор Галлахер.

"Челси" собирается предложить этим футболистам продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Местные клубы готовы платить большие деньги звездам мирового футбола. Ранее "синие" уже продали в саудовские клубы Эдуара Менди, Калиду Кулибали и Н'Голо Канте.

Напомним, Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.

Андрей Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

Биатлонистка Джима установила новый рекорд.

Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб.

"Шахтер" подписал контракт с будущей звездой украинского футбола.

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.