В Челси выбрали футболистов, которые будут проданы
Руководство лондонского "Челси" готовится к серьезным изменениям в клубе. Летом "синие" могут сменить главного тренера и продать часть футболистов.
Игроки уйдет из "Челси" даже вне зависимости от мнения наставника, сообщает Daily Mail.
Владелец "Челси" Тодд Боэли совершил рабочую поездку в Саудовскую Аравию, где обсудил с футбольным директором местной национальной профессиональной лиги продажу некоторых игроков. Лондонский клуб собирается заработать солидную сумму на продаже как минимум шести игроков.
Кого продаст "Челси"
В планы руководства "синих" не входят Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Армандо Броя и вратарь Кепа Аррисабалага, который выступает на правах аренды за мадридский "Реал". Также "Челси" готов отпустить Рахима Стерлинга, конкурента Михаила Мудрика, и Ромелу Лукаку, который выступает в аренде в Италии. Не исключено, что команду покинет и Конор Галлахер.
"Челси" собирается предложить этим футболистам продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Местные клубы готовы платить большие деньги звездам мирового футбола. Ранее "синие" уже продали в саудовские клубы Эдуара Менди, Калиду Кулибали и Н'Голо Канте.
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