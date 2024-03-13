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В Челси выбрали футболистов, которые будут проданы

13 марта 2024 16:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Челси выбрали футболистов, которые будут проданы
Мудрик и Стерлинг празднуют гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство лондонского "Челси" готовится к серьезным изменениям в клубе. Летом "синие" могут сменить главного тренера и продать часть футболистов.

Игроки уйдет из "Челси" даже вне зависимости от мнения наставника, сообщает Daily Mail.

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Владелец "Челси" Тодд Боэли совершил рабочую поездку в Саудовскую Аравию, где обсудил с футбольным директором местной национальной профессиональной лиги продажу некоторых игроков. Лондонский клуб собирается заработать солидную сумму на продаже как минимум шести игроков. 

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку (справа) благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Кого продаст "Челси" 

В планы руководства "синих" не входят Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Армандо Броя и вратарь Кепа Аррисабалага, который выступает на правах аренды за мадридский "Реал". Также "Челси" готов отпустить Рахима Стерлинга, конкурента Михаила Мудрика, и Ромелу Лукаку, который выступает в аренде в Италии. Не исключено, что команду покинет и Конор Галлахер. 

"Челси" собирается предложить этим футболистам продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Местные клубы готовы платить большие деньги звездам мирового футбола. Ранее "синие" уже продали в саудовские клубы Эдуара Менди, Калиду Кулибали и Н'Голо Канте.

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Рахим Стерлинг
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