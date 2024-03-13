У Челсі обрали футболістів, які будуть продані

Мудрик та Стерлінг святкують гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Керівництво лондонського "Челсі" готується до серйозних змін у клубі. Влітку "сині" можуть змінити головного тренера та продати частину футболістів.

Гравці підуть з "Челсі" навіть незалежно від думки наставника, повідомляє Daily Mail.

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Власник "Челсі" Тодд Боелі здійснив робочу поїздку до Саудівської Аравії, де обговорив із футбольним директором місцевої національної професійної ліги продаж деяких гравців. Лондонський клуб збирається заробити солідну суму на продажу щонайменше шести гравців.

Ромелу Лукаку (праворуч) дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Кого продасть "Челсі"

У плани керівництва "синіх" не входять Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Армандо Броя та воротар Кепа Аррісабалага, який виступає на правах оренди за мадридський "Реал". Також "Челсі" готовий відпустити Рахіма Стерлінга, конкурента Михайла Мудрика, та Ромелу Лукаку, який виступає в оренді в Італії. Не виключено, що команду залишить і Конор Галлахер.

"Челсі" має намір запропонувати цим футболістам продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Місцеві клуби готові платити великі гроші зірок світового футболу. Раніше "сині" вже продали до саудівських клубів Едуара Менді, Каліду Кулібалі та Н'Голо Канте.

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